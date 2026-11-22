Tres hombres fueron detenidos cuando intentaban robar en Circuito Chico
La Policía de Río Negro evitó un presunto hecho delictivo en Circuito Chico, en Bariloche, durante un recorrido de prevención que realizaban efectivos de la Subcomisaría 55.
El procedimiento se inició cuando el personal policial observó a un hombre que intentaba abrir la puerta de una camioneta estacionada. Luego de conseguirlo, ingresó al habitáculo del vehículo, pero al advertir la presencia del móvil policial intentó escapar.
El sospechoso se dirigió hacia un Renault Duster, donde lo aguardaban otros dos hombres. Sin embargo, los efectivos intervinieron y procedieron a identificar a los ocupantes.
Durante la requisa del rodado, los uniformados encontraron dos equipos de comunicación utilizados para inhibir alarmas, una barreta, una ganzúa y dos cuchillos.
Los tres hombres fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.