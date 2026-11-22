Efectivos de la Subcomisaría 55 sorprendieron a uno de los sospechosos cuando ingresaba a una camioneta estacionada. En el vehículo en el que intentó escapar junto a otros dos hombres, la Policía secuestró inhibidores de alarmas y herramientas utilizadas para cometer robos.

domingo 22 de noviembre de 2026

La Policía de Río Negro evitó un presunto hecho delictivo en Circuito Chico, en Bariloche, durante un recorrido de prevención que realizaban efectivos de la Subcomisaría 55.

El procedimiento se inició cuando el personal policial observó a un hombre que intentaba abrir la puerta de una camioneta estacionada. Luego de conseguirlo, ingresó al habitáculo del vehículo, pero al advertir la presencia del móvil policial intentó escapar.

El sospechoso se dirigió hacia un Renault Duster, donde lo aguardaban otros dos hombres. Sin embargo, los efectivos intervinieron y procedieron a identificar a los ocupantes.

Durante la requisa del rodado, los uniformados encontraron dos equipos de comunicación utilizados para inhibir alarmas, una barreta, una ganzúa y dos cuchillos.

Los tres hombres fueron detenidos y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron a disposición de la Justicia.