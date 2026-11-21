El Presidente participó del lanzamiento de la empresa, cuestionó las políticas económicas de las últimas décadas y dijo que Tesla "no es sólo para una minoría".

sábado 21 de noviembre de 2026

El presidente Javier Milei participó de la presentación de Tesla Argentina en el barrio porteño de La Boca, donde fue recibido con un Cybertruck personalizado. Durante su discurso, cuestionó las políticas económicas de las últimas décadas, agradeció la inversión de la compañía y aseguró que su llegada beneficiará a distintos sectores de la economía.

“Durante décadas Argentina vivió detrás de su cortina de hierro por perseguir teorías económicas obsoletas”, sostuvo Milei, quien apuntó contra el modelo económico anterior y sus consecuencias sobre el empleo y el crecimiento.

“El modelo anterior prometió empleo seguro y dejó a mucha gente fuera del empleo formal. Prometió crecimiento y dejó 20 años de estancamiento”, afirmó. En ese sentido, cuestionó “un esquema casi soviético que decía que era incompatible producir e importar autos”.

El Presidente destacó el desarrollo tecnológico de la empresa y consideró que sus productos representan un avance hacia el futuro de la industria automotriz.

“Tesla vive para el futuro. Hizo accesible para todos sus autos el manejo automático, algo que sólo existía sólo en la ciencia ficción. De ese futuro trataron de apartarnos con regulaciones y aislamiento económico”, expresó.

Además, sostuvo que las empresas argentinas también tendrán un papel en ese proceso y mencionó el acuerdo firmado entre Tesla e YPF para avanzar en la instalación de estaciones de carga.

“En ese futuro las empresas argentinas son igual de protagonistas. Tesla e YPF firmaron un acuerdo para avanzar en la instalación de supercargadores”, señaló.

Durante su discurso, Milei también respondió a las críticas sobre el acceso a los vehículos de la compañía, que suelen estar asociados a un segmento de alto poder adquisitivo.

“Muchos van a decir que los argentinos no ganan nada con Tesla, que es un producto de lujo para una minoría selecta. Pero es otra falacia”, afirmó.