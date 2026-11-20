El Senado sancionó por 42 votos a 26 el proyecto que exige indemnización previa a valor de mercado, con lucro cesante, y abrevia los desalojos. También restituye el tope a la tierra rural en manos extranjeras.

viernes 20 de noviembre de 2026

El Senado aprobó el jueves la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada con 42 votos afirmativos, 26 negativos y ninguna abstención. El proyecto había vuelto a la Cámara alta después de recibir modificaciones en Diputados.

En materia económica, la norma exige una declaración específica de utilidad pública y el pago de una indemnización previa, calculada sobre el valor objetivo de mercado e incluyendo el lucro cesante. También prevé procedimientos judiciales abreviados para recuperar inmuebles.

Sobre la tierra rural, el texto incorpora los artículos 38 y 39, que dejan sin efecto el artículo 154 del DNU 70/2023 y restablecen la Ley 26.737. Esa ley fija un máximo del 15% de tierras en manos extranjeras, un tope del 30% por nacionalidad y un límite de 1.000 hectáreas en la zona núcleo. El decreto de Javier Milei había eliminado esas restricciones.

Diputados aprobó el proyecto el 21 de octubre, con 124 votos a favor, 119 en contra y seis abstenciones. La iniciativa fue diseñada por el ministro Federico Sturzenegger. La media sanción del Senado, en agosto, había quedado limitada a los capítulos de desalojos y expropiaciones, sin los de Tierras y Fuego.

Las posiciones

Desde el sector inmobiliario, la abogada Bibiana Varela Guijarro, de CAPRA, sostiene que el objetivo es fortalecer la seguridad jurídica y fomentar inversiones, especialmente en la construcción. Desde las organizaciones de inquilinos, Gervasio Muñoz advirtió que habrá mayor conflictividad social y habitacional y olas de desalojos.