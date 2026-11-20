La empresa rionegrina recibió ofertas por US$22,58 millones y adjudicó el monto máximo previsto. Los fondos se pagarán en dólares y el capital se amortizará en nueve cuotas trimestrales. El financiamiento es a tres años, con una tasa de interés del 8% anual.

viernes 20 de noviembre de 2026

La empresa Invap colocó obligaciones negociables Clase VII por US$20 millones, el tope al que podía ampliar la emisión, que originalmente era de hasta US$15 millones. La tasa de interés nominal anual fija quedó en 8% y el plazo es de 36 meses.

La oferta, dirigida exclusivamente a inversores calificados, recibió 63 órdenes de compra por un valor nominal de US$22.580.321. Se adjudicaron 62 órdenes y el factor de prorrateo fue de 80,6606%. La duration del título es de 1,8470 años.

Esta operación fue realizada a través de los organizadores yBanco de Servicios y Transacciones (BST), Banco Nación y Banco Patagonia.

Los títulos son simples, no convertibles en acciones y no garantizados. Se suscriben, integran y pagan en dólares en la Argentina, a un precio de suscripción equivalente al 100% del valor nominal. La emisión y liquidación está prevista para el 24 de noviembre de 2026 y el vencimiento para el 24 de noviembre de 2029.

El capital se amortizará en nueve cuotas trimestrales consecutivas: ocho de 11,11% y una final de 11,12%. La primera se pagará el 24 de noviembre de 2027, es decir, a los doce meses de la emisión. Los intereses se abonarán trimestralmente, por período vencido, desde el 24 de febrero de 2027.

La emisión se realiza bajo el Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables a Corto, Mediano y/o Largo Plazo por hasta US$50 millones, autorizado por la Comisión Nacional de Valores (CNV) en 2009. El programa fue ampliado y prorrogado en 2014, 2019 y 2024. El Directorio de Invap aprobó la emisión el 6 de octubre de 2026 y los términos y condiciones fueron fijados el 16 de noviembre mediante acta de subdelegados.

Tras la colocación, la compañía deberá presentar ante la CNV la documentación definitiva dentro de los cinco días hábiles. La negociación secundaria podrá realizarse entre el público inversor en general.