La herramienta reúne en formato físico y digital la oferta de casi 30 emprendimientos locales para potenciar su visibilidad entre residentes, turistas e instituciones.

jueves 19 de noviembre de 2026

El municipio presentó este martes 17 de noviembre la primera edición del Catálogo de Emprendimientos y Pymes. El acto de lanzamiento tuvo lugar en el Edificio Polivalente del Centro Municipal de Formación Profesional, ubicado en la intersección de Ruta 40 Sur y Hermite.

La iniciativa, que contó con la coordinación técnica del Departamento de Emprendimientos Productivos y Pymes, busca visibilizar y posicionar la producción local mediante una pieza diseñada bajo criterios estéticos que refuercen la identidad y la marca de la ciudad. En esta primera entrega participan cerca de 30 emprendimientos y pequeñas empresas de la región.

Con el objetivo de conectar de manera directa a los productores con el público general, empresas e instituciones, el catálogo contará con distribución en formato digital y en ejemplares físicos que estarán disponibles en diversos puntos turísticos y espacios de promoción de Bariloche.

Todos los artículos incluidos en la publicación fueron elaborados con materias primas regionales y se destacan por su alto valor agregado.

Además, la propuesta fue concebida como una herramienta dinámica que permitirá actualizar de forma constante la oferta productiva de la ciudad, reafirmando el acompañamiento del Estado Municipal al crecimiento del ecosistema emprendedor local.

* Link para acceder directo al Catálogo Digital

* Página web del Municipio