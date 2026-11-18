La 37ª edición de la tradicional competencia internacional se desarrollará del 25 al 29 de noviembre, tiene a Bariloche como punto de partida y epicentro de las actividades. Participarán hasta 100 automóviles sport históricos que recorrerán caminos de Río Negro y Neuquén.

miércoles 18 de noviembre de 2026

Bariloche volverá a convertirse en escenario de uno de los encuentros más destacados del automovilismo histórico de Sudamérica. Del miércoles 25 al domingo 29 de noviembre, la ciudad recibirá la 37ª edición de las 1000 Millas Sport, una competencia que reúne vehículos clásicos, coleccionistas y aficionados de distintos puntos del país y del exterior.

Organizada por el Club de Automóviles Sport, la prueba combina automovilismo, turismo y camaradería, con un recorrido por algunos de los paisajes más representativos de la Patagonia. El Hotel Llao Llao será el centro operativo y punto de partida y llegada de las etapas deportivas.

La edición de este año tendrá un cupo máximo de 100 vehículos y volverá a mostrar por qué Bariloche es una de las sedes más importantes de esta competencia, que se realiza desde 1989.

El itinerario incluirá sectores de Circuito Chico, Dina Huapi, Villa La Angostura, el Camino de los Siete Lagos, San Martín de los Andes, Junín de los Andes, Alicurá, Confluencia, Villa Llanquín, Cerro Catedral, Villa Mascardi y El Bolsón.

¿En qué consiste la competencia?

A diferencia de las carreras tradicionales, las 1000 Millas Sport no se disputan para ver quién alcanza la mayor velocidad. Se trata de una prueba de regularidad para automóviles sport históricos, en la que los participantes deben completar distintos tramos respetando tiempos y velocidades previamente establecidos.

La precisión de los pilotos y copilotos es fundamental para obtener una buena clasificación. También se destaca el valor histórico de los vehículos, muchos de ellos modelos emblemáticos de distintas épocas, cuidadosamente conservados y preparados para participar.

El encuentro propone así una combinación de deporte, historia automotriz y turismo, en la que los propios autos se convierten en una de las principales atracciones para el público.

Una propuesta que también tiene un costado solidario

Además del atractivo deportivo y turístico, la edición 2026 tendrá una importante participación solidaria.

La organización confirmó que realizará acciones a beneficio del Banco de Alimentos, Fundación Challenge, Fundación Puentes de Luz, Fundación Cruzada Patagónica y el Municipio de San Carlos de Bariloche.

Bariloche, protagonista de un evento internacional

La llegada de las 1000 Millas representa una oportunidad para mostrar los atractivos de Bariloche y la región ante participantes, acompañantes y aficionados del automovilismo.

El movimiento no se limita a los días de competencia: involucra hotelería, gastronomía, transporte, servicios turísticos y comercios locales.

Desde EMPROTUR destacaron la importancia de estos acontecimientos internacionales para fortalecer la actividad turística durante noviembre y generar movimiento económico antes del inicio de la temporada de verano.

Además, la competencia permitirá que residentes y turistas puedan apreciar de cerca automóviles históricos que habitualmente forman parte de colecciones privadas.

Un dato para tener en cuenta: el miércoles 25 será la oportunidad más clara para que el público pueda acercarse al Centro Cívico y observar los vehículos durante la apertura del parque cerrado y la largada simbólica de las 17.30. Para los recorridos de las etapas deportivas, conviene consultar las actualizaciones de la organización, ya que los horarios de paso por cada localidad pueden variar.

En los próximos días, la organización dará a conocer el cronograma oficial del evento, con los horarios y detalles de cada actividad, que estarán disponibles en su sitio web oficial.