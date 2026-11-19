La empresa de transporte Mi Bus informó que la unidad afectada por el incendio registrado este jueves por la mañana en Bariloche se encontraba fuera de servicio y circulaba sin pasajeros al momento del episodio.

jueves 19 de noviembre de 2026

El hecho ocurrió cuando el colectivo transitaba por la ruta de Circunvalación, en dirección a los talleres de la compañía, donde iba a ser revisado y reparado. La unidad había iniciado el recorrido correspondiente a la Línea 41, pero al advertir una falla mecánica, el conductor decidió retirarla de circulación y solicitar el reemplazo por otro vehículo para garantizar la continuidad del servicio.

Durante el traslado hacia los talleres, el colectivo tuvo un bloqueo en el sistema de frenos y comenzó a incendiarse.

Si bien contaba con los matafuegos reglamentarios y se intentó controlar el foco ígneo, las llamas avanzaron rápidamente y afectaron la totalidad de la estructura.

La empresa informó que el conductor resultó ileso y que no había pasajeros a bordo.

De acuerdo con las primeras estimaciones, el origen del incendio podría estar vinculado con una falla en el sistema de frenos traseros. Las circunstancias del episodio serán objeto de las evaluaciones técnicas correspondientes.

Mi Bus agradece la preocupación manifestada y destaca que la decisión de retirar preventivamente la unidad de circulación permitió que el episodio ocurriera sin pasajeros a bordo.