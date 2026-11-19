El cantante de la banda cordobesa suma carreras de montaña a su rutina. La Patagonia Bariloche by UTMB se corre del 18 al 22 de noviembre, con seis distancias y más de 4.000 inscriptos.

jueves 19 de noviembre de 2026

Nelson Aguirre, uno de los tres cantantes de La K’onga, se preparó fuerte para la Patagonia Bariloche by UTMB, que se corre en distintos lugares este fin de semana.

El cantante cordobés empezó a correr hace poco tiempo y lo presentó como un complemento físico para los shows. Dijo que arrancó “de grande” y que hace falta estar bien físicamente para sostener un show.

Llegó a Bariloche días atrás y salió a entrenar en las montañas de la zona. Este miércoles compartió imágenes en los senderos del cerro Otto, ante el impactante paisaje del lago Nahuel Huapi.

Su primera carrera fue una media maratón en Buenos Aires. Completó los 21 kilómetros por las calles de la ciudad y lo compartió en redes sociales.

En abril de este año participó de una maratón de montaña de 42 kilómetros en la Patagonia y publicó un adelanto de un tema inédito durante la prueba. En mayo, antes del Festival Kilómetro en el Kempes, su compañero Pablo Tamagnini contó que Nelson “se está preparando” y hace fisioterapia.

La UTMB Bariloche cumple su segunda edición. Reúne a más de 4.000 atletas de 50 nacionalidades, un récord de inscriptos según la organización. Quienes completen una distancia mayor a 22K pueden anotarse en el sorteo de lugares para la prueba de Francia. Esa es la UTMB original, en el Mont Blanc.