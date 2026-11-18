“De Bariloche al mundo: ciencia, arte y experiencias sin fronteras”, es el título de la charla abierta y gratuita que Julieta Romero, ingeniera nuclear egresada del Balseiro, de importante recorrido internacional. El encuentro será este viernes 20 de noviembre a las 19 en la sede del Rotary Club Bariloche, Pioneros 4849.

miércoles 18 de noviembre de 2026

La ingeniera nuclear Julieta Romero, egresada del Instituto Balseiro, dará este viernes 20 de noviembre una charla en el Rotary Club Bariloche. La actividad, titulada “De Bariloche al mundo: ciencia, arte y experiencias sin fronteras”, es de entrada libre y abierta a todo público.

Romero nació en Quilmes y se crió en Bariloche desde los 9 años. Tiene 15 años de trayectoria en el sector nuclear, diez de ellos en Nucleoeléctrica Argentina. Desde 2021 vive en París y trabaja en la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), donde analiza la seguridad operacional de las centrales. También integra la red Nuclear For Climate y moderó un panel en la COP29, en Bakú.

En la charla repasará su trayectoria y su experiencia en la industria nuclear internacional. También hablará de cómo la comunicación, el arte y la participación en iniciativas globales le abrieron oportunidades. La propuesta es una conversación sobre vocación, creatividad y las distintas formas de contribuir al mundo.