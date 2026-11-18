Rotary Club Bariloche: charla abierta y gratuita de Julieta Romero, joven ingeniera nuclear y artista
La ingeniera nuclear Julieta Romero, egresada del Instituto Balseiro, dará este viernes 20 de noviembre una charla en el Rotary Club Bariloche. La actividad, titulada “De Bariloche al mundo: ciencia, arte y experiencias sin fronteras”, es de entrada libre y abierta a todo público.
Romero nació en Quilmes y se crió en Bariloche desde los 9 años. Tiene 15 años de trayectoria en el sector nuclear, diez de ellos en Nucleoeléctrica Argentina. Desde 2021 vive en París y trabaja en la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO), donde analiza la seguridad operacional de las centrales. También integra la red Nuclear For Climate y moderó un panel en la COP29, en Bakú.
En la charla repasará su trayectoria y su experiencia en la industria nuclear internacional. También hablará de cómo la comunicación, el arte y la participación en iniciativas globales le abrieron oportunidades. La propuesta es una conversación sobre vocación, creatividad y las distintas formas de contribuir al mundo.