Un integrante de la Policía de Río Negro, Emerson Marín, recibió la pena de prisión perpetua por el femicidio de Estefanía Civardi. La condena corresponde al delito de homicidio triplemente agravado por el vínculo, por mediar violencia de género y por el empleo de un arma de fuego.

miércoles 18 de noviembre de 2026

El juez de juicio Sergio Pichetto dio a conocer hoy la sentencia, tras la audiencia de cesura del viernes pasado. Al leer la resolución, señaló que el jurado había declarado culpable a Marín por unanimidad y explicó que el Código Penal prevé la prisión perpetua como única pena para ese delito.

También prorrogó la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme o la condena sea revocada.El fiscal jefe Martín Lozada y la fiscal del caso Sofía Ocampo, junto a la querella Martín Govetto y Tomás Soto, habían solicitado la medida y la defensa no se opuso.

En cuanto al alojamiento, Pichetto explicó que Marín había permanecido en una comisaría de Bariloche para facilitar su participación en el juicio. Autorizó al Servicio Penitenciario, a cuyo cargo continúa, a trasladarlo al establecimiento que considere adecuado. Entre las opciones mencionó el ex Maruchito, propuesto por la defensa. La elección quedó a cargo del Servicio Penitenciario.

Durante la audiencia del viernes, la defensa particular llevada a cabo por Diego Navarro había solicitado la suspensión de la misma. Planteo que fue rechazado y desestimó el recurso de revocatoria que la defensa presentó contra esa decisión. La audiencia continuó con el tratamiento de la pena.

Esa instancia se realizó después de un juicio oral y público de cuatro jornadas, en el que el jurado popular resolvió sobre la responsabilidad penal de Marín. A partir del veredicto, correspondía al juez determinar la pena.

El femicidio ocurrió alrededor de las dos de la madrugada del 30 de julio de 2025, en la vivienda de la calle Los Radales donde residía Estefanía. Según la acusación, la joven de 22 años estaba recostada en una cama de la planta alta cuando Marín le disparó a corta distancia con su arma reglamentaria de calibre 9 milímetros. La lesión le provocó la muerte.

La Fiscalía sostuvo que el crimen ocurrió en el contexto de una relación de pareja reciente, atravesada por situaciones de violencia de género. Durante el juicio declararon exparejas de Marín, quienes relataron episodios de amenazas, manipulación y violencia con armas de fuego.

En total, se escuchó a alrededor de treinta testigos. Entre ellos estuvieron familiares y amigas de Estefanía, vecinos y personal policial que acudió a la vivienda tras el disparo. También declararon el médico forense que realizó la autopsia, una médica psiquiatra del Cuerpo Médico Forense y especialistas en balística, genética y análisis de telecomunicaciones.

Las áreas de Comunicación del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal estuvieron a cargo de la transmisión por el canal institucional de YouTube. El público pudo seguir los alegatos de apertura y cierre, las instrucciones al jurado y la lectura del veredicto.