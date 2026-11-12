Motociclista atropelló a un anciano que cruzaba por la senda peatonal

Otra moto, otro hombre atropellado cuando cruzaba por la senda. El conductor de una moto atropelló a un hombre de 84 años que cruzaba en una intersección céntrica. El hombre fue hospitalizado.

jueves 12 de noviembre de 2026

Un motociclista de 23 años que circulaba de forma negligente en el centro de Bariloche, atropelló a un hombre de 84 años que cruzaba por la senda peatonal en la intersección de Mitre y Palacios.

El accidente ocurrió a las 21 horas del miércoles. El hombre fue embestido por la moto Rouser que conducía un joven de 23 años y producto del impacto, el octogenario cayó sobre la cinta asfáltica y sufrió una herida sangrante en la cabeza.

El conductor de la moto se detuvo y de inmediato la víctima fue asistida por testigos, y luego por rescatistas del Hospital Zonal y de la Policía de Río Negro.

El anciano fue trasladado a ese centro médico donde recibió asistencia y las curaciones correspondientes.

El conductor de la moto fue sometido a un test de alcoholemia, que dio resultado negativo.

El día anterior, otro sujeto que circulaba a bordo de una moto KTM 200 embistió a un hombre que - casualmente- también cruzaba por la senda peatonal.

El motociclista esquivó la fila de autos detenidos sobre la cinta asfáltica, aprovechando la agilidad del rodado, sin percatarse que otro joven cruzaba la ruta.