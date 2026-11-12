Voraz incendio provocó daños en un garaje y consumió un vehículo: te contamos cómo comenzó
Varias dotaciones de bomberos y los mismos utilizando mangueras y matafuegos trabajaron para evitar la propagación de un incendio, que afectó el garaje de una vivienda ubicada en Padre Elguea y Goye.
El siniestro quedó circunscripto al estacionamiento de la vivienda, donde el inquilino tenía estacionado su vehículo particular, que sufrió cuantiosos daños.
De acuerdo a la información que aportó el damnificado, el fuego comenzó producto de un desperfecto eléctrico en ese espacio, donde además del rodado había otros elementos de valor para el afectado.
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Se vivieron momentos de tensión debido a que el vehículo que fue consumido por las llamas posee un tanque de gas natural.
Según el reporte oficial sobre el siniestro, las llamas afectaron únicamente el sector de la cochera, sin alcanzar otras partes de la estructura.