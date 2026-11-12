Bariloche sigue celebrando la tradición en el Centro Cívico

Después del Paseo Criollo que recorrió la calle Mitre días atrás, Bariloche tendrá una nueva jornada para celebrar sus costumbres. La Subsecretaría de Cultura invita a vecinos y visitantes a compartir una tarde de folclore este sábado 14 de noviembre, desde las 12 horas, con mate y reposera.

jueves 12 de noviembre de 2026

Las pilchas gauchas, los caballos y los aplausos del sábado pasado dejaron una linda postal en la calle Mitre. Este fin de semana, la celebración tendrá su punto de encuentro en el Centro Cívico, donde las familias podrán acercarse desde el mediodía para disfrutar de la música y compartir la tarde.

Aunque el Día de la Tradición se conmemora cada 10 de noviembre, el festejo organizado por la Subsecretaría de Cultura se realizará este sábado 14. La propuesta forma parte de las actividades que acompaña la gestión del intendente Walter Cortés para dar lugar a las expresiones criollas y a las costumbres que muchas familias de Bariloche mantienen y transmiten entre generaciones.

El encuentro dará continuidad a lo vivido el sábado 7 durante el Paseo Criollo, cuando agrupaciones gauchas y grupos de danza desfilaron por Mitre ante vecinos y turistas.

Esta vez, la invitación es a preparar el equipo de mate, llevar la reposera y hacerse un lugar para disfrutar del folclore con familiares y amigos. Quienes estén de visita en la ciudad también podrán sumarse y conocer un poco más de las costumbres que se comparten en Bariloche.

La cita será el sábado 14 de noviembre, a partir de las 12 horas, en el Centro Cívico.