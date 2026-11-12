Juran los 15 convencionales y comienza la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche

La ceremonia es hoy a las 10 en el Gimnasio Municipal N.º 4. Desde la jura, la Convención tiene 60 días para revisar el texto.

jueves 12 de noviembre de 2026

Los 15 convencionales constituyentes elegidos el 1 de noviembre prestarán juramento hoy a las 10 en el Gimnasio Municipal N.º 4. Con el acto y la primera sesión plenaria quedará formalmente iniciado el proceso de reforma de la Carta Orgánica.

La Junta Electoral Municipal proclamó a los electos titulares y suplentes el martes, mediante la resolución 142-2026. La Convención queda integrada por representantes de cinco fuerzas políticas.

Estamos Haciendo Bariloche, alianza del PUL y Juntos Somos Río Negro, obtuvo ocho de las 15 bancas y tiene mayoría propia. Fuerza Bariloche tiene tres, La Libertad Avanza dos, y Seamos Futuro y el Frente de Izquierda de los Trabajadores una cada uno.

Yanina Sánchez, que encabezó la lista más votada, asumirá la presidencia del cuerpo. Renunció a la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, con vigencia desde el 11 de noviembre a las 12.

Los convencionales tendrán 60 días para revisar y actualizar la Carta Orgánica. Las reuniones y debates se harán en el Edificio Polivalente y se prevé transmitir las sesiones. La norma vigente tiene 223 artículos y 28 disposiciones complementarias, transitorias y de cumplimiento obligatorio.