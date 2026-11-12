Juran los 15 convencionales y comienza la reforma de la Carta Orgánica de Bariloche
Los 15 convencionales constituyentes elegidos el 1 de noviembre prestarán juramento hoy a las 10 en el Gimnasio Municipal N.º 4. Con el acto y la primera sesión plenaria quedará formalmente iniciado el proceso de reforma de la Carta Orgánica.
La Junta Electoral Municipal proclamó a los electos titulares y suplentes el martes, mediante la resolución 142-2026. La Convención queda integrada por representantes de cinco fuerzas políticas.
Estamos Haciendo Bariloche, alianza del PUL y Juntos Somos Río Negro, obtuvo ocho de las 15 bancas y tiene mayoría propia. Fuerza Bariloche tiene tres, La Libertad Avanza dos, y Seamos Futuro y el Frente de Izquierda de los Trabajadores una cada uno.
Yanina Sánchez, que encabezó la lista más votada, asumirá la presidencia del cuerpo. Renunció a la Secretaría Legal y Técnica de la Municipalidad, con vigencia desde el 11 de noviembre a las 12.
Los convencionales tendrán 60 días para revisar y actualizar la Carta Orgánica. Las reuniones y debates se harán en el Edificio Polivalente y se prevé transmitir las sesiones. La norma vigente tiene 223 artículos y 28 disposiciones complementarias, transitorias y de cumplimiento obligatorio.