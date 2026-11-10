El CONICET abrirá las puertas de una ciudad inca en Catamarca con cuatro días de transmisión en vivo

La iniciativa permitirá seguir en directo una excavación arqueológica en El Shincal de Quimivil, uno de los principales asentamientos del Imperio inca en territorio argentino. Investigadores de distintas universidades y del CONICET mostrarán cómo trabajan, qué buscan y qué secretos conserva este antiguo centro político y ceremonial.

martes 10 de noviembre de 2026

Después de captar la atención de miles de espectadores con las transmisiones desde las profundidades del mar y las expediciones paleontológicas en la Patagonia, la ciencia argentina prepara una nueva experiencia de divulgación. Esta vez, las cámaras dejarán el mundo submarino para trasladarse a Catamarca, donde un equipo de investigadores llevará adelante una excavación arqueológica en una antigua ciudad del Imperio inca.

La propuesta se denomina Expedición Inka 2026 y se desarrollará del 17 al 20 de noviembre en el sitio arqueológico El Shincal de Quimivil, ubicado en la localidad de Londres, departamento de Belén. Las transmisiones serán gratuitas y podrán seguirse de 11 a 13 a través del canal de YouTube de la Fundación Azara.

La iniciativa reunirá a especialistas del CONICET, la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA) y la Fundación Azara. Durante cuatro jornadas, el público podrá observar en tiempo real las distintas etapas de una investigación arqueológica e interactuar con los científicos mediante preguntas y comentarios.

Una ciudad que fue clave para el Imperio inca

El escenario de la expedición es uno de los sitios arqueológicos más importantes del Noroeste argentino. El Shincal de Quimivil fue construido por los incas entre 1471 y 1536 y funcionó como capital de una provincia o wamani, dentro del Kollasuyu, una de las cuatro grandes regiones en las que se organizaba el Tawantinsuyu, nombre que recibía el Imperio incaico.

Su importancia no se limitaba a la ubicación geográfica. Era un centro político, administrativo, económico y ceremonial, con una planificación urbana que incluía una gran plaza central, edificios públicos, depósitos de almacenamiento, espacios residenciales y construcciones destinadas a las ceremonias.

Entre sus estructuras más destacadas se encuentra el ushnu, una plataforma ceremonial vinculada con el poder político y religioso, que ocupaba un lugar central dentro de la organización del asentamiento.

El complejo también conserva sectores vinculados con el sistema de caminos andinos, conocido como Qhapaq Ñan, que conectaba distintos territorios del extenso imperio.

Qué buscarán los arqueólogos durante la expedición

Uno de los principales objetivos de la campaña será estudiar una estructura arquitectónica denominada kancha, característica de la planificación urbana incaica. Se trata de un conjunto de recintos delimitados por muros, generalmente organizados alrededor de un espacio abierto o patio central.

Los investigadores analizarán la arquitectura, la distribución de los ambientes y los materiales encontrados para reconstruir qué actividades se realizaban allí y cómo se organizaba la vida cotidiana de quienes habitaban el lugar.

La investigación también permitirá profundizar el conocimiento sobre las relaciones sociales, políticas y ceremoniales que se desarrollaban en este asentamiento hace más de cinco siglos.

Una de las particularidades de esta campaña será la incorporación de herramientas tecnológicas para el relevamiento del terreno. Especialistas de la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas de la UNLP trabajarán con tecnología LiDAR y sistemas GNSS, utilizados para registrar estructuras, realizar mediciones precisas y establecer su ubicación geográfica.

Estas herramientas permitirán complementar el trabajo arqueológico tradicional con información geoespacial de alta precisión, fundamental para documentar y estudiar el patrimonio histórico.

Una expedición interdisciplinaria que se podrá seguir desde casa

El equipo estará integrado por profesionales de distintas especialidades, entre ellas antropología, biología, geología, arquitectura, geodesia, arte digital y conservación del patrimonio.

Las cámaras mostrarán mucho más que el momento de una excavación. También permitirán conocer las tareas de prospección, la planificación del trabajo de campo, el procesamiento de sedimentos, el análisis de restos vegetales y animales y el registro de los materiales recuperados.

La propuesta busca mostrar que la arqueología no consiste solamente en encontrar objetos antiguos, sino que implica un proceso científico que requiere observación, investigación, análisis y trabajo conjunto entre diferentes disciplinas.

Además, los espectadores podrán realizar consultas e intercambiar comentarios con los investigadores mientras se desarrolla la actividad.

La iniciativa forma parte de una línea de experiencias de divulgación científica que busca acercar las investigaciones al público. La Fundación Azara ya había acompañado las transmisiones de la exploración del Cañón Submarino Mar del Plata y la experiencia paleontológica Expedición Cretácica, realizadas en 2025.

Ahora, el desafío será trasladar ese interés por los descubrimientos científicos al estudio de las antiguas sociedades que habitaron el actual territorio argentino.

De esta manera, la ciencia argentina volverá a apostar por un formato que permite seguir una investigación mientras sucede. Esta vez, las protagonistas no serán las criaturas desconocidas del océano, sino las huellas de una civilización que dejó una profunda marca en la historia del Noroeste argentino.