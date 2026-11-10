Homicidio del barrio Alborada: la violenta batahola que terminó con la vida del "Porteño" Guerra

La autopsia determinó que la víctima murió producto de un shock hipovolémico, a causa de heridas cortantes. Los otros dos heridos sí recibieron disparos. La controversia por una vivienda habría sido el desencadenante.

martes 10 de noviembre de 2026

Daniel Guerra recibió tres puñaladas, dos en el tórax y una en el cuello. Habría una disputa entre hermanos por una vivienda en litigio. Dos de los detenidos están heridos de bala.

Daniel Guerra, conocido como “El Porteño”, murió a causa de tres heridas de arma blanca: dos en el tórax y una en el cuello. No fueron los disparos, sino las puñaladas, las que le quitaron la vida durante un violento enfrentamiento ocurrido el lunes por la noche en una vivienda de Diagonal Gutiérrez al 93, en el barrio Alborada de Bariloche.

El episodio dejó además a otros dos hombres heridos de bala. Uno debió ser operado en el Hospital Zonal y el otro, de 39 años, sufrió una lesión en una pierna. Ambos están detenidos y bajo custodia policial mientras reciben atención médica.

Según informó la Policía, son cuatro los hombres detenidos. Además de los dos heridos, un joven de 21 años fue arrestado por su presunta participación, y el hombre señalado como autor de los disparos se presentó voluntariamente en la Comisaría 28° luego de que se desplegara un operativo para ubicarlo. Todos se conocen y tienen vínculos de parentesco entre sí.

Durante la noche se realizó además un allanamiento en la vivienda, bajo supervisión judicial, que no arrojó resultados. Trabajaron efectivos de la Comisaría 28°, de la Unidad 2°, del Gabinete de Criminalística y de la Unidad Regional III, con intervención del Ministerio Público Fiscal.

Una disputa por una vivienda

El aviso al sistema de emergencias por detonaciones de arma de fuego se recibió alrededor de las 20.43. Al llegar, el personal de la Comisaría 28° encontró a Guerra con graves heridas, y el equipo médico constató su muerte.

Las primeras averiguaciones indican que el origen sería un conflicto familiar por una vivienda en litigio entre hermanos. Según la hipótesis inicial, tres personas llegaron a la casa, donde ya estaba Guerra, y lo agredieron. La pelea escaló con armas blancas y de fuego. Uno de los involucrados sería hermano de la víctima y otro tendría con ella una relación de tío.

Qué falta saber

Todavía no está establecido públicamente quién provocó las heridas de arma blanca que mataron a Guerra, ni cómo se distribuyeron las responsabilidades entre los participantes.

Parte de esas respuestas podría conocerse este miércoles, cuando se realicen las dos audiencias de formulación de cargos, previstas para las 8 y las 10. Allí la Fiscalía y las defensas expondrán sus teorías del caso.