Balacera y persecución: qué encontraron en la camioneta Toyota que fue secuestrada

El hecho ocurrió el domingo pasado. Distintas unidades participaron de la persecución de una camioneta Toyota Hilux, cuyos ocupantes fueron detenidos. Qué encontraron a bordo del utilitario.

martes 10 de noviembre de 2026

Efectivos de distintas unidades participaron el domingo pasado de una persecución, tras la cual fueron detenidos los dos ocupantes de una camioneta Toyota Hilux.

El episodio ocurrió luego de una supuesta balacera, de la que no hay registros oficiales. Cuando realizaron la requisa sobre el rodado, los investigadores encontraron envoltorios con cocaína y anfetaminas,

Sin embargo no se encontraron armas de fuego. Se cree que el vehículo participó de un supuesto enfrentamiento armado en las calles Miami y La Paloma, donde testigos aseguran haber escuchado detonaciones.

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Los disparos, se cree, habrían sido efectuados desde el interior del rodado, en el que iban un hombre y una mujer.

La camioneta transitó en contramano por calle Elordi y recorrió varias arterias, hasta que colisionó con un patrullero en calle Wiederhold.