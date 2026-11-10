Murió un motociclista de 68 años al chocar contra un guardarraíl en la Ruta de los Siete Lagos

El hecho ocurrió el lunes en el kilómetro 2139 de la Ruta 40, a unos 30 kilómetros de Villa La Angostura. Viajaba con su hijo, que iba unos metros adelante.

martes 10 de noviembre de 2026

Un motociclista de 68 años murió el lunes 9 de noviembre tras despistar en la Ruta Nacional 40, en el tramo del Camino de los Siete Lagos. El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 2139, cerca del camping Quintupuray, a unos 30 kilómetros de Villa La Angostura.

Según las primeras informaciones, el hombre perdió el control de la moto al tomar una curva pronunciada e impactó contra el guardarraíl. Murió prácticamente en el acto. Las causas del despiste se investigan.

La víctima viajaba con su hijo. Ambos habían salido de San Antonio Oeste y ese día partieron de Bariloche hacia Villa Traful. El hijo iba unos metros adelante, advirtió el choque y pidió asistencia.

Llegaron al lugar Bomberos Voluntarios, personal del hospital de Villa La Angostura y efectivos de la Comisaría 28. El personal médico constató el fallecimiento. Gendarmería Nacional colaboró con el ordenamiento del tránsito, que fue restringido durante las tareas. Criminalística de Junín de los Andes realizó las pericias, con intervención del médico policial.

La investigación está a cargo del fiscal de Villa La Angostura, Adrián De Lillo. El cuerpo fue trasladado a la morgue del hospital local y entregado al hijo.