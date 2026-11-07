Bariloche: 226 testeos de alcoholemia y cinco infracciones durante controles en Ruta 40

Los controles preventivos desplegados sobre la Ruta Nacional 40 en Bariloche permitieron identificar 96 vehículos, 12 camiones y 105 personas, además de realizar 226 testeos de alcoholemia, todos con resultado negativo. Durante el operativo también se labraron cinco actas de infracción y se detectó una Renault Kangoo que tenía prohibición de circular vigente desde noviembre de 2022.

sábado 07 de noviembre de 2026

El procedimiento se desarrolló este viernes como parte del Plan Operacional de Cobertura de Seguridad y Prevención dispuesto ante la visita del papa León XVI. El despliegue estuvo a cargo del Cuerpo de Seguridad Vial de Bariloche, con participación de personal de la Brigada Rural en uno de los puestos de control.

Las tareas comenzaron a las 14:30 en el kilómetro 2035 de la Ruta 40, en el sector conocido como Gauchito Gil. Allí se instaló el primer punto de control, con efectivos de guardia y personal afectado a servicios extraordinarios.

A las 15:50, los equipos se trasladaron hacia el kilómetro 2049, donde diez minutos después retomaron las verificaciones en el sector del Puesto Chacras. En ese lugar, el trabajo se realizó de manera conjunta con efectivos de la Brigada Rural y se extendió hasta las 18.

Entre los resultados, se destacó la ausencia de alcoholemias positivas en los 226 testeos realizados. Además, los controles derivaron en cinco actas de infracción, mientras que no se registraron retenciones preventivas de vehículos ni de licencias de conducir.

Uno de los procedimientos puntuales surgió durante la verificación de una Renault Kangoo. Al consultar su situación registral, los efectivos constataron que tenía una prohibición de circular vigente desde el 27 de noviembre de 2022, solicitada por el Registro Seccional N° 02. Ante esa irregularidad, se procedió a retener la Cédula de Identificación Vehicular.

La cobertura preventiva también continuó durante la tarde-noche en otros sectores de la ciudad. A las 19:15, efectivos de la Comisaría 27° iniciaron nuevos controles vehiculares e identificación de personas en los sectores de Puente Negro y Sierra de las Quijadas.

El despliegue forma parte de las acciones de prevención y control que lleva adelante el Gobierno de Río Negro, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia, con presencia policial en rutas y distintos puntos de Bariloche. La estrategia combina identificación de personas, verificación vehicular y controles de alcoholemia para reforzar la seguridad vial y la prevención.