De los lagos cordilleranos al Atlántico: los escenarios que ofrece Río Negro para la pesca deportiva

Con el inicio de la temporada continental, la provincia despliega una amplia variedad de ambientes para los pescadores: desde el Nahuel Huapi y los ríos de montaña hasta las grandes truchas del Limay, las carpas del valle y las especies del Golfo San Matías.

sábado 07 de noviembre de 2026

Río Negro se consolida como el escenario definitivo para la pesca deportiva en el sur argentino, ya que tiene una de las redes hidrográficas más ricas y diversas del país. En este territorio donde la geografía del agua alcanza su máxima expresión, conviven las cabeceras cristalinas del bosque andino, los imponentes cursos de estepa, el cauce fértil del gran río en los Valles y la inmensidad del litoral atlántico. Esta variedad de ambientes continentales y marinos brinda escenarios de calidad internacional para los amantes del fly fishing, el spinning, la pesca de fondo y las excursiones embarcadas.

Un potencial natural que se potencia con una infraestructura receptiva de primer nivel, con guías profesionales, lodges especializados, servicios de flotadas y excelente conectividad. Esto garantiza una experiencia exigente para el pescador técnico y memorable para quien busca el contacto pleno con la naturaleza. Pesca, vinos, frutas, mariscos, alta cocina y paisajes únicos. A continuación, los puntos clave, las especies insignia y las estrategias para aprovechar al máximo esta geografía de agua.

La Embocadura del Limay y Dina Huapi: El Santuario de las Gigantes

El nacimiento del río Limay, en Dina Huapi, constituye uno de los puntos de pesca con mosca más emblemáticos de la Patagonia. En este sector de transición, la dinámica del agua y la abundancia de alimento atraen a los ejemplares más grandes que llegan desde el lago.

Especies objetivo: Trucha marrón y trucha arcoíris de gran porte

Técnica y estrategia: Domina la pesca con mosca (Fly Fishing), empleando cañas de potencia media-alta y líneas de hundimiento. Uso de moscas articuladas en las correderas profundas.

Conservación: Modalidad de devolución (Catch & Release), uso exclusivo de anzuelo simple sin rebaba y desinfección obligatoria de equipos.

El Limay Medio: Cátedra de Estepa y Flotadas Tácticas

Siguiendo el curso del río, el tramo medio del Limay despliega un laberinto de islas, brazos secundarios y paredes rocosas donde la lectura de corrientes es la clave del éxito.

Especies: Trucha marrón y trucha arcoíris. En algunos tramos del Limay la devolución de truchas es obligatoria toda la temporada

Modalidad embarcada: Las flotadas en balsas de vadeo o drift boats permiten cubrir extensos sectores de difícil acceso a pie, realizando paradas estratégicas en correderas y fosas.

Cordillera Rionegrina: El Espíritu de las aguas

En el área cordillerana de Río Negro, abarcando ríos y lagos como el Nahuel Huapi, Manso, Villegas, Guillelmo, Fonck, Hess y Gutiérrez, la pesca cobra un ritmo más íntimo, rodeado por bosques y montañas.

Especies: Trucha arcoíris, trucha marrón y trucha de arroyo (fontinalis).

Modalidad: Equipos livianos. Durante el avance de la primavera y el verano, la pesca con mosca seca en la superficie regala capturas visuales inolvidables durante las eclosiones de insectos.