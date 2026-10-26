Creció un 7,8% el gasto real del turismo en Bariloche y aumentaron un 4,5% los visitantes

La llegada de visitantes creció un 4,5% interanual y el gasto turístico real aumentó un 7,8%. El informe de octubre de la AEHGB registró señales favorables durante septiembre, aunque el acumulado de los primeros nueve meses continúa por debajo de 2025.

lunes 26 de octubre de 2026

El crecimiento del gasto turístico en Bariloche es alentador

La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Bariloche presentó su informe de Coyuntura y Competitividad Turística correspondiente a octubre, con datos de septiembre. El relevamiento muestra una mejora en los principales indicadores mensuales, encabezada por el crecimiento de los arribos y del gasto turístico.

Durante septiembre, la llegada de pasajeros aumentó un 4,5% respecto del mismo mes de 2025, marcando la primera variación interanual positiva del año. El movimiento aerocomercial fue uno de los principales impulsores de este resultado, con un crecimiento del 7,8%.

La mayor afluencia de visitantes se reflejó también en los pernoctes, que registraron una suba del 3,2% interanual. La estadía promedio, por su parte, se redujo un 1,2%, un comportamiento que el informe vincula con una mayor participación de escapadas y viajes de corta duración.

Más visitantes y mayor gasto por pasajero

El gasto turístico total creció un 7,8% en términos reales, es decir, descontando el efecto de la inflación. La mejora respondió tanto al aumento en la cantidad de visitantes como a una suba del 3,2% en el gasto real promedio por pasajero.

En valores corrientes, el gasto estimado por visitante durante septiembre alcanzó los $592.316 por estadía, con un promedio diario de $128.207.

Estos resultados representan una señal favorable para la economía vinculada al turismo. La llegada de visitantes y sus consumos movilizan una amplia cadena de actividades que incluye hoteles, establecimientos gastronómicos, comercios, transportistas, prestadores de excursiones y proveedores locales.

Siguen las dificultades anualizadas

La mejora de septiembre permitió moderar las caídas acumuladas, aunque todavía no alcanza para revertir el balance del año. Entre enero y septiembre, los arribos registraron una disminución del 5,1%, los pernoctes descendieron un 3,5% y el gasto turístico total real se ubicó un 4,6% por debajo del mismo período de 2025.

En ese contexto, la estadía promedio acumulada creció un 1,6%, contribuyendo a amortiguar el impacto de la menor llegada de pasajeros sobre los pernoctes. El gasto real por visitante también sostuvo una leve mejora, del 0,4%.

La evolución mensual abre una expectativa favorable, pero requiere continuidad para traducirse en una recuperación sostenida. Para los establecimientos hoteleros y gastronómicos, el desafío sigue siendo recuperar volumen de actividad y fortalecer las condiciones que permiten sostener las empresas y el empleo.

El seguimiento de estos indicadores permite dimensionar la situación del destino y aportar información para orientar las acciones de promoción y competitividad turística. Septiembre ofrece una señal alentadora dentro de un año que todavía presenta desafíos para el sector.

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