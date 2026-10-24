Río Negro, en el mapa de las grandes inversiones aeroportuarias

Bariloche y Viedma fueron incluidos en el nuevo plan de infraestructura aeroportuaria de Aeropuertos Argentina, que prevé inversiones por US$ 1.500 millones en el país entre 2027 y 2031

sábado 24 de octubre de 2026

Río Negro suma una noticia importante para su desarrollo turístico y productivo: los aeropuertos de San Carlos de Bariloche y Viedma forman parte del programa de obras anunciado por Aeropuertos Argentina para los próximos años. La incorporación de ambas terminales adquiere especial relevancia en una provincia que recibe visitantes de todo el mundo y que tiene en el turismo uno de sus principales motores económicos.

El anuncio llega en un momento de gran proyección internacional para Bariloche, recientemente seleccionada por Lonely Planet entre los destinos recomendados para viajar en 2027. Este reconocimiento confirma su atractivo a nivel global y la importancia de contar con infraestructura acorde al crecimiento de la actividad.

En este contexto, la Secretaria de Turismo de Río Negro, María Sol Canalda, destacó: “Bariloche está entre los destinos que el mundo recomienda visitar y eso nos plantea una oportunidad enorme. Tenemos una provincia con atractivos para disfrutar durante todo el año y una oferta turística que sigue creciendo. Para acompañar esa demanda necesitamos aeropuertos modernos, mayor capacidad operativa y una conectividad que nos permita llegar a nuevos mercados”.

El programa de infraestructura forma parte de la extensión de la concesión de Aeropuertos Argentina, oficializada por el Gobierno nacional por 11 años adicionales, con la posibilidad de sumar otros siete años sujetos al cumplimiento de compromisos de inversión. La compañía proyecta destinar US$ 1.500 millones entre 2027 y 2031, dentro de un plan de largo plazo estimado en US$ 7.500 millones para modernizar y ampliar la red aeroportuaria argentina.

Entre las intervenciones previstas se encuentran obras de ampliación y renovación de las terminales de Bariloche y Viedma, como parte de un programa nacional que contempla mejoras en 14 aeropuertos. Las inversiones buscan aumentar la capacidad operativa, mejorar la seguridad y ofrecer mejores condiciones para los pasajeros y las aerolíneas.

Para Río Negro, el impacto potencial trasciende la actividad aeroportuaria. Una mejor infraestructura contribuye a sostener la llegada de turistas durante todo el año, facilita el acceso a las cuatro regiones turísticas de la provincia y genera condiciones favorables para los servicios, la hotelería, la gastronomía, el comercio y las distintas actividades que forman parte de la economía regional.

“Que Bariloche y Viedma estén contempladas en este plan es una gran noticia para Río Negro. No hablamos solamente de aeropuertos, sino de las oportunidades que se generan cuando más personas pueden llegar a nuestros destinos. El turismo moviliza hoteles, restaurantes, comercios, productores y prestadores de servicios. Queremos que ese movimiento llegue a cada una de nuestras regiones y se traduzca en más actividad económica y trabajo”, agregó Canalda.

Otro de los beneficios para la actividad turística es la ampliación de la categoría de vuelos regionales, que desde el 8 de diciembre comprenderá conexiones internacionales de hasta 1.000 kilómetros, cuando anteriormente el límite era de 300. Los vuelos alcanzados por esta modificación pasarán de pagar una tasa aeroportuaria de US$ 57 a US$ 25,16 por pasajero, lo que representa una reducción del 56%.