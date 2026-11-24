Tren Patagónico: ya se pueden comprar los pasajes para enero y febrero
La formación partirá los días viernes a las 17.00 desde Viedma con destino a San Carlos de Bariloche, mientras que el regreso desde Bariloche hacia Viedma se realizará los días domingo, también a las 17.00.
El recorrido constituye una de las experiencias ferroviarias más características de la Patagonia argentina: un viaje que permite conectar la Costa Atlántica con la Zona Andina, atravesando la inmensidad de la estepa rionegrina y ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de descubrir la diversidad de paisajes, localidades y culturas que conforman la provincia.
El servicio cuenta con distintas modalidades de viaje: Pullman, Camarote y Bandeja Automovilera, además del tradicional coche restaurante, que forma parte de la experiencia a bordo.
Durante la temporada de verano, Tren Patagónico también ofrecerá el servicio del coche cine, una propuesta cultural y recreativa con programación destinada a públicos de todas las edades y acceso gratuito para los pasajeros. Esta iniciativa se suma a las prestaciones habituales para ampliar las experiencias durante el viaje.
El cronograma de servicios contempla adecuaciones para los fines de semana largos y períodos de mayor demanda turística, con el objetivo de acompañar las necesidades de conectividad y movilidad de residentes y visitantes.
Tarifas del servicio
Clase Pullman:
Residentes: $115.390.
No residentes: $138.820.
Clase camarote (valor por cama):
Residentes: $160.490.
No residentes: $193.390.
Descuentos:
Jubilados: 20% de descuento.
Menores de 12 años: 30% de descuento.
Transporte de vehículos – Bandeja automovilera:
Vehículos de hasta 1,55 metros de altura: $193.930.
Vehículos a partir de 1,56 metros de altura: $268.290.
Los valores publicados para el transporte de vehículos son estimativos y no incluyen el concepto de seguro, que se calcula de acuerdo con la valuación fiscal de cada unidad. La adquisición del espacio y la cotización final deben realizarse exclusivamente en las boleterías de las estaciones.
Venta de pasajes e información
La compra de pasajes se realiza de manera presencial o telefónica a través de las estaciones de Tren Patagónico.
Los interesados podrán consultar los canales de contacto, horarios, tarifas y características de cada servicio en el sitio web oficial.
Con esta nueva temporada, Tren Patagónico reafirma su compromiso con la conectividad provincial, el desarrollo turístico y la puesta en valor del patrimonio ferroviario rionegrino, ofreciendo una alternativa de transporte que combina historia, identidad, paisajes y experiencias para disfrutar de la Patagonia.