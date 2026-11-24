El cargamento partió de Maipú y permitirá cubrir 1.000 metros cuadrados del nuevo gimnasio del barrio Arrayanes.

martes 24 de noviembre de 2026

La construcción del Gimnasio Municipal N.º 6, que lleva adelante la gestión del intendente Walter Cortés, entró este martes 24 de noviembre en una nueva etapa con la llegada de las chapas que formarán el techo del edificio.

El cargamento de 27.000 kilos se descargó con una grúa pluma en el predio de la obra, donde el equipo comenzó a preparar las chapas tipo sándwich con aislación de poliuretano para iniciar el montaje este miércoles.

Antes del izado, los trabajadores retiran entre 10 y 15 centímetros de aislante en los extremos de las piezas para que encajen bien en cada unión y queden al mismo nivel.

La obra comenzó en abril con la demarcación y nivelación del terreno, a las que siguieron las excavaciones y la construcción de las bases y vigas perimetrales. A fines de agosto se inició el montaje de las columnas metálicas sobre esos cimientos y, en una etapa posterior, se colocaron las cabreadas que hoy unen ambos lados del gimnasio y servirán de apoyo para la nueva cubierta.

Ahora, las chapas se instalarán sobre la estructura metálica que ya está montada, con las cabreadas que unen las columnas de ambos lados del gimnasio y sostendrán la cubierta. El equipo de obra estima que la colocación del techo demandará entre 15 y 20 días.

Una vez que el edificio quede bajo techo, los trabajadores podrán realizar con mayor comodidad las tareas en el interior, donde seguirán las paredes para cerrar el gimnasio y los trabajos en los sectores destinados a baños y vestuarios.

En paralelo, en el sector previsto para una ampliación del gimnasio, ya se trabaja en el encofrado de una viga.

Con la llegada de las chapas, el Municipio da un paso hacia el cierre del edificio y se acerca a sumar un espacio deportivo municipal en Arrayanes, donde vecinos y vecinas podrán reunirse y realizar actividades bajo techo.