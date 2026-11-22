El Consejo de la Magistratura de Río Negro designó hoy a tres nuevos funcionarios del Ministerio Público para la Tercera Circunscripción Judicial, con sede en Bariloche. Se trata de Daniela Ortiz Celoria, quien fue seleccionada como agente fiscal; Natalia Foerster, como fiscal adjunta; e Ignacio Conrado Pérez Viertel, como defensor adjunto de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC).

domingo 22 de noviembre de 2026

Las designaciones se resolvieron durante la sesión realizada este jueves 19 de noviembre en Bariloche, en el marco de tres concursos convocados para cubrir vacantes del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa.

En el concurso para agente fiscal, convocado mediante la Resolución 59/25-CM, fue designada Daniela Ortiz Celoria. Para el cargo de fiscal adjunta, correspondiente a la Resolución 62/25-CM, el Consejo seleccionó a Natalia Foerster.

Por su parte, Ignacio Conrado Pérez Viertel fue designado defensor adjunto MARC, en el concurso convocado por la Resolución 03/26-CM. En este último proceso se habían inscripto nueve postulantes, de los cuales siete se presentaron a la instancia de selección.

Los Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos (MARC) permiten abordar controversias a través de mecanismos como la mediación y la conciliación. En este ámbito, la Defensa Pública brinda asesoramiento y asistencia jurídica a las personas que participan de estos procedimientos, con el objetivo de facilitar soluciones acordadas y evitar, cuando sea posible, la judicialización de los conflictos.

La sesión estuvo encabezada por Ricardo Apcarian, presidente del Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, y contó con la participación del Procurador General, Jorge Crespo; los representantes de la abogacía Pablo Guerrero, Gonzalo Pérez Cavenagh y Alejandro Valdez; y los legisladores Lucas Pica, Marcelo Szczygol y Juan Martín.

Durante el encuentro también se trataron expedientes correspondientes al área de asuntos disciplinarios del Consejo de la Magistratura.