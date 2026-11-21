Río Negro renueva íntegramente el acceso al aeropuerto de San Carlos de Bariloche, sobre la Ruta Provincial 80, con trabajos en simultáneo: limpieza de alcantarillas, ejecución de la base de asiento y construcción de un terraplén. La obra, impulsada por el Gobernador Alberto Weretilneck, mejorará la seguridad vial y permitirá seguir consolidando el desarrollo de la localidad y la región.

sábado 21 de noviembre de 2026

Los trabajos representan una inversión provincial de $4.475 millones, financiada por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF), y forman parte de las distintas obras que Río Negro lleva adelante en vías estratégicas en todo el territorio.

El Ministro de Obras y Servicios Públicos, Alejandro Echarren, recorrió las obras que están a cargo de Agrovial Sur, que despliega sus cuadrillas para ejecutar varias tareas en simultáneo.

En este sentido, ya se realiza la limpieza de alcantarillas, para asegurar el correcto escurrimiento del agua, y la ejecución de la base de asiento, la capa sobre la que se apoyará el nuevo pavimento. También se está construyendo un terraplén para ensanchar la calzada, lo que permitirá mejorar las condiciones de circulación.

Los trabajos incluyen controles de laboratorio para verificar, en el lugar de la obra, la densidad y el grado de compactación de los materiales, y el apeo selectivo de árboles, es decir, la extracción de ejemplares puntuales que interfieren con la obra o comprometen la seguridad de quienes circulan.





“Esta obra no es una repavimentación simple, tiene una complejidad importante”, afirmó Echarren, en referencia a una Zona Andina con nieve y condiciones climáticas difíciles, y remarcó la importancia de garantizar la seguridad en uno de los principales accesos a Bariloche.

Mujeres protagonistas en la obra histórica que dejará a nueva la ruta al aeropuerto

Entre las cuadrillas que realizan los primeros trabajos en la Ruta Provincial 80 se encuentran Mariana Mardones, Mariela Curihuala y Alicia Espinoza, que trabajan a pie de ruta en la transformación del corredor.

Mariela y Alicia son banderilleras en la obra, mientras que Mariana se desempeña como maquinista de una compactadora y, en ocasiones, conduce el camión con chasis volcador: “Hice cursos de maquinaria y acá estoy formando mi experiencia, de eso estoy muy agradecida”, aseguró.

La transformación del acceso al aeropuerto responde a una necesidad de Bariloche: contar con una calzada más amplia y segura para los residentes que la recorren a diario y para los turistas que llegan a la ciudad. Con esta obra, Río Negro abre más oportunidades para el desarrollo de toda la región.