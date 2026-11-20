Helga Salvatelli, referente de la empresa concesionaria del cerro Catedral, pidió a la Municipalidad que defina los parámetros urbanísticos de la base del cerro. Dijo que la nueva telecabina Amancay, comprada hace tres años, espera para instalarse y propuso debatir los temas pendientes en una mesa pública.

viernes 20 de noviembre de 2026

Helga Salvatelli propone al gobierno municipal un debate público

Catedral Alta Patagonia (CAPSA) reclamó a la Municipalidad de Bariloche definiciones para seguir invirtiendo en el cerro. Según Salvatelli, la empresa no pide nada nuevo ni busca presionar: "Simplemente estamos poniendo en conocimiento lo que nos preocupa: la falta de definiciones para poder seguir invirtiendo".

"Esa falta de definiciones no es un problema de CAPSA. El que pierde es Bariloche. Se pierde tiempo, y el tiempo que ya se perdió no se recupera", sostuvo. Y agregó: "Como dijo el propio secretario de Turismo, Guzmán, la situación es insostenible". Eric Guzmán expresó su preocupación por las demoras en las inversiones en el centro de esquí y sus consecuencias para la próxima temporada invernal.

La nueva telecabina Amancay, para 10 pasajeros, fue comprada en Europa hace tres años. Las 68 cabinas ya están en el país, guardadas en un galpón, y el equipamiento fue adquirido a la firma francesa Poma. Reemplazaría a la actual, que tiene más de 40 años de funcionamiento.

Salvatelli aseguró que no es una inversión para CAPSA, sino "para que Catedral tenga un medio troncal moderno, para esquiadores, peatones, escuelas y clubes, todo el año". Remarcó que la inversión más importante ya está hecha, con la compra e importación del equipo, y que falta que la Municipalidad indique cómo seguir.

Para la empresa, detrás de esa definición hay "miles de puestos de trabajo que no arrancan", y lo atribuyó a "una cuestión de agenda política, no por falta de inversión". La empresa estima el proyecto en 30 millones de dólares y calcula que movilizaría a 2.000 trabajadores.

Sin respuesta a las notas

Salvatelli afirmó que hace "meses y años" esperan estas definiciones y que las notas enviadas, junto con las invitaciones reiteradas, no tuvieron respuesta. La concesionaria dice que viene reclamando los parámetros desde hace ocho años. En su comunicado del 3 de noviembre, CAPSA pidió al Concejo Municipal y al Ejecutivo una respuesta formal sobre los parámetros para avanzar con Amancay. También dijo que invitó a los concejales a recorrer el cerro y que esa invitación sigue sin respuesta.

"Y vemos que se sale a hacer declaraciones en algunos medios periodísticos", dijo la referente de la empresa.

"Creemos que los contratos están para cumplirlos. Y en ese contrato vigente hasta 2056 está muy claro: la empresa invierte y el Estado planifica. Nosotros cumplimos con nuestra parte", afirmó. Según Salvatelli, ni siquiera se reunieron con el Ejecutivo para definir el pase residente 2027.

En septiembre, CAPSA había señalado que podría empezar la obra de recambio en octubre para tenerla operativa en junio, si el Municipio aprobaba los parámetros. Entonces también advirtió que el equipo podría instalarse en otro centro de esquí si Bariloche no resolvía los trámites.

El plan director de desarrollo urbano ambiental prevé fijar parámetros urbanísticos en 77 de las 1.920 hectáreas del área del cerro Catedral y contempla el plan de inversiones de CAPSA. El expediente superó las instancias administrativas del Ejecutivo y debe pasar al Concejo. El tema tuvo una audiencia pública con más de 100 oradores anotados.

En el Concejo hay posiciones críticas. La concejala Julieta Wallace (Incluyendo Bariloche) ya dijo que no acompañará el proyecto tal como está planteado, en lo referido a las ocho áreas de ocupación concertadas.

Pedido de debate público

"Si el Estado se siente más cómodo tratando estos temas en los medios de comunicación, los invitamos a juntarnos públicamente a debatir los temas que están pendientes", planteó Salvatelli.

"Debatamos en público, con los temas sobre la mesa, para que Catedral siga siendo esta máquina de generación de trabajo y de turismo para Bariloche. Nosotros estamos listos. Hace años que estamos esperando esa mesa de trabajo", afirmó la directiva.