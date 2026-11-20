La obra comprende 100 metros de hormigón entre Elordi y Ruiz Moreno, una mejora importante para la circulación en el sector. Durante su recorrida, el intendente conversó con los vecinos y felicitó a los trabajadores municipales.

viernes 20 de noviembre de 2026

La pavimentación de calle Neuquén, entre Elordi y Ruiz Moreno, comenzó a tomar forma este viernes con el hormigonado de una cuadra completa, una obra que representa un importante paso para los vecinos del sector y para quienes transitan habitualmente por esta zona de Bariloche. El intendente Walter Cortés se acercó personalmente al lugar para supervisar los trabajos y conocer los detalles de su ejecución.

La visita del jefe comunal también dejó una linda postal de cercanía con la comunidad. Al advertir su presencia, varios vecinos comenzaron a salir de sus viviendas para saludarlo, agradecerle por la obra y aprovechar la oportunidad para conversar y tomarse fotografías con él.

Entre las máquinas, los camiones mezcladores y el movimiento de los trabajadores, Cortés recorrió el tramo en construcción y dialogó con Daniel Gastricini, jefe de Obras de Pavimentación Urbana, quien le explicó las características del trabajo y los pasos previstos para completar la calzada.

La intervención contempla 100 metros lineales de pavimento, con un ancho útil de 10 metros, para lo cual se utilizarán aproximadamente 200 metros cúbicos de hormigón H30. La ejecución demanda además unos 70.000 kilos de cemento y 356 toneladas de áridos, materiales necesarios para conformar la nueva superficie.

Para avanzar con el hormigonado, durante la jornada de este viernes está previsto el movimiento de 14 camiones mixer, con dos unidades trabajando en simultáneo al momento de la recorrida del intendente Walter Cortés. Este despliegue permitirá completar el primer 50% de la calzada, mientras que la mitad restante se ejecutará el sábado, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.

Una vez finalizado el llenado de la calzada, la cuadrilla continuará el lunes con la construcción de los cordones. Posteriormente será necesario respetar el período de fraguado del hormigón, por lo que la habilitación al tránsito está prevista dentro de aproximadamente 21 a 25 días, de acuerdo con la evolución de los trabajos.

El intendente también se tomó unos minutos para conversar con los empleados municipales y felicitarlos por la tarea que llevan adelante, reconociendo el esfuerzo de quienes trabajan diariamente en las calles de la ciudad para concretar este tipo de mejoras.

La pavimentación de esta cuadra permitirá contar con una superficie más adecuada para la circulación vehicular y mejorar las condiciones de transitabilidad del sector, con un beneficio directo para las familias que viven sobre calle Neuquén y para quienes utilizan esta arteria en sus desplazamientos cotidianos.