La senda fue habilitada tras una evaluación realizada por personal de Guardaparques del Parque Nacional Nahuel Huapi. Sin embargo, el acceso a Cascada Santa Ana continúa cerrado debido al importante caudal del río, que impide cruzar en condiciones seguras.

viernes 20 de noviembre de 2026

La Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi informó que quedó habilitada la senda de acceso a Cascada Dora, ubicada en el sector del Paso Internacional Cardenal Samoré, luego de una recorrida de evaluación realizada por personal de Guardaparques.

La apertura comprende exclusivamente este recorrido, mientras que el acceso a Cascada Santa Ana permanece cerrado debido al elevado caudal del río, que no permite realizar el cruce de manera segura. Desde el Parque solicitaron respetar las restricciones vigentes y evitar ingresar a los sectores clausurados, ya que hacerlo puede implicar riesgos y multas.

El sendero hacia Cascada Dora atraviesa un bosque húmedo y cuenta con señalización. El recorrido demanda aproximadamente 30 minutos de caminata. A unos 25 minutos de iniciado el trayecto, se debe tomar un desvío hacia la izquierda que conduce a la cascada. Cinco minutos más adelante se llega al río Pantojo, desde donde se puede apreciar la caída de agua.

Requisitos para visitar el lugar

Para realizar la caminata es obligatorio completar previamente el Registro de Trekking del Parque Nacional Nahuel Huapi. Además, quienes visiten el sector deberán realizar los trámites migratorios y aduaneros correspondientes en el Paso Internacional Cardenal Samoré, del lado argentino.

Las autoridades indicaron que es necesario presentarse en Aduana antes de las 10 horas y regresar antes del cierre del paso fronterizo, establecido actualmente para las 19 horas, aunque este horario puede modificarse según la época del año.

También se deberá contar con la documentación correspondiente de todas las personas que viajen y del vehículo.

Desde el Parque Nacional recordaron que el Registro de Trekking es obligatorio para esta y todas las sendas habilitadas. Asimismo, recomendaron consultar las condiciones del recorrido antes de salir, respetar las indicaciones de Guardaparques y disfrutar del entorno natural de manera responsable.