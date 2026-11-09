Inauguraron una nueva excursión lacustre que conecta Villa La Angostura con Isla Victoria

La propuesta permitirá navegar desde Bahía Mansa hasta Puerto Gross, en el Parque Nacional Nahuel Huapi, y conocer atractivos históricos y botánicos de la isla. El nuevo recorrido estará a cargo de la empresa Patagonia Argentina y se concretó después de más de 15 años de gestiones.

lunes 09 de noviembre de 2026

La Administración de Parques Nacionales (APN) inauguró una nueva excursión lacustre que conecta Villa La Angostura con Puerto Gross, en Isla Victoria, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. La iniciativa incorpora una nueva alternativa turística para acceder directamente a uno de los sectores de mayor valor histórico y natural del área protegida.

El servicio estará a cargo de la empresa Patagonia Argentina, operadora del catamarán Patagonia Argentina, y partirá desde el muelle Modesta Victoria, ubicado en Bahía Mansa, en Villa La Angostura.

La inauguración se realizó con la participación del presidente de Parques Nacionales, Sergio Álvarez; el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu; el intendente de Villa La Angostura, Javier Murer, y el titular de la concesión, Julio Suárez, entre otras autoridades y representantes institucionales.

Durante el acto destacaron el trabajo conjunto entre el sector público y privado para concretar el proyecto, que demandó más de 15 años de gestiones. Luego de las intervenciones de las autoridades, se realizó el tradicional corte de cinta y la bendición de la embarcación, que posteriormente llevó adelante su primera navegación oficial hacia Puerto Gross.

Qué se podrá conocer en la nueva excursión

El recorrido contempla una navegación directa desde Bahía Mansa hasta Puerto Gross. Una vez en la isla, los visitantes podrán desembarcar y permanecer al menos una hora para recorrer distintos espacios acompañados por un guía del Parque Nacional Nahuel Huapi.

Entre los principales atractivos incluidos en la visita se encuentran la histórica casa de Aarón de Anchorena, el Arboretum y el Jardín Botánico, sitios que reúnen un importante patrimonio histórico, paisajístico y ambiental.

La nueva conexión amplía las alternativas para conocer Isla Victoria y permite acceder a sus atractivos desde Villa La Angostura, sumando una propuesta a la oferta de excursiones lacustres de la región.

Desde Parques Nacionales destacaron que la puesta en marcha del servicio es resultado del trabajo articulado entre las instituciones y la empresa concesionaria, con el objetivo de generar nuevas experiencias turísticas que integren la conservación, el turismo y la valoración del patrimonio natural y cultural del Parque Nacional Nahuel Huapi.