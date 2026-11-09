Ante 2,5 millones de personas: inédita convocatoria en la misa del papa León XIV

El oficio comenzó a las 11,40. Constituye un hito histórico de masividad, significación febril y logística de seguridad sin precedentes. No hubo incidentes relevanmtes en la previa.

lunes 09 de noviembre de 2026

La celebración de la Misa Central presidida por el Papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires convocó este lunes a más de dos millones de personas en el monumento a los españoles, en el barrio de Palermo. Fue denominada como fiesta de la Dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán, catedral del Obispo de Roma.

El epicentro de la misa se estableció en la intersección de las avenidas Del Libertador y Sarmiento y tiene como eje el Monumento a la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentinas.

El altar principal y el presbiterio se erigieron junto a la estructura del monumento. Se trazó un amplio perímetro peatonal de contención y visualización a lo largo de los parques de Palermo y los corredores viales circundantes para albergar y organizar el flujo de más de 2 millones de fieles procedentes de todo el país y de naciones vecinas.

Este predio guarda un profundo valor simbólico para la Iglesia en la Argentina, ya que allí se erigió la gran cruz blanca del XXXII Congreso Eucarístico Internacional de 1934, presidido por el entonces cardenal Eugenio Pacelli (luego Papa Pío XII).

Convocatoria y autoridades presentes

La liturgia contó con una representación institucional de alto nivel:

Poder Ejecutivo Nacional: encabezado por el presidente de la Nación, Javier Milei, y la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri.

Cuerpo Diplomático y Dirigencia: Integrado por ministros del Gabinete Nacional (como el canciller Pablo Quirno y la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva), ex mandatarios (entre ellos Mauricio Macri), representantes del Poder Judicial, legisladores de diversos bloques políticos, referentes gremiales, empresariales y la cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina junto a obispos de la región.