Villa La Angostura: dos heridos al accidentarse en moto en la ruta 40 | Económicas Bariloche
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Villa La Angostura: dos heridos al accidentarse en moto en la ruta 40

El siniestro ocurrió este domingo a las 13:54, en el kilómetro 2093,50. Los ocupantes de una Kawasaki fueron asistidos por policía, bomberos y personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz, y trasladados al centro de salud.

Dos personas que viajaban en una motocicleta Kawasaki resultaron heridas en un accidente de tránsito registrado este domingo 8 de noviembre sobre la Ruta Nacional 40, a la altura del kilómetro 2093,50.

El hecho fue reportado a las 13:54 de este domingo y motivó la activación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, que envió una dotación al lugar. Al llegar, los bomberos constataron que efectivos de la Comisaría 28 y personal del Hospital Dr. Oscar Arraiz ya asistían a los involucrados.

Los dos ocupantes de la moto fueron trasladados al hospital local para recibir atención médica. Los bomberos colaboraron en la asistencia y realizaron tareas de seguridad en la escena.

Hasta el momento no se informaron las circunstancias del siniestro ni la gravedad de las lesiones.

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