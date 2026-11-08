Delito informático: impacto financiero de las estafas sintéticas en el empresario turístico

Nuestro columnista Néstor Vidal aborda un tema complejo para la industria del turismo de Basriloche: las estafas basadas en la clonación de complejos de alojamiento.

domingo 08 de noviembre de 2026

Por Néstor Vidal – Investigador Forense

La temporada turística que se avecina en San Carlos de Bariloche y la región patagónica no solo pone a prueba la capacidad hotelera y logística de la ciudad, sino también la solidez de sus mecanismos de seguridad financiera frente a la irrupción del fraude sintético.

Desde el análisis criminológico y pericial, las bandas dedicadas a la clonación de complejos turísticos representan hoy un perjuicio directo y transversal sobre la cadena de valor comercial y la reputación del empresariado local.

Cuando un turista es víctima de una falsa reserva mediante páginas web espejos o perfiles falsos optimizados con inteligencia artificial, el daño económico inmediato recae sobre el visitante, pero el pasivo reputacional e institucional recae implacablemente sobre el prestador legítimo. Familias enteras arriban a los complejos reclamando unidades contratadas que la empresa jamás ofreció ni cobró, generando situaciones de alta tensión en las recepciones, pérdida de reservas genuinas y un desgaste operativo innecesario.

Trazabilidad bancaria

Desde una perspectiva técnico-financiera, el modus operandi actual utiliza un esquema de capas diseñado para fracturar la investigación judicial:

Captación mediante suplantación: Se utilizan identidades robadas o compradas en mercados clandestinos para aperturar cuentas en múltiples billeteras virtuales.

Estructuración de cuentas "mula": El capital ingresado en concepto de seña es atomizado en milisegundos hacia cuentas puente de terceros insolventes.

Conversión y opacidad (P2P): El dinero en pesos se canaliza inmediatamente hacia mercados Peer-to-Peer para la adquisición de criptoactivos (stablecoins), eliminando el control de trazabilidad de los sistemas bancarios tradicionales (BCRA).

Este circuito neutraliza gran parte de los exhortos y medidas cautelares tradicionales, ya que los tiempos burocráticos de congelamiento de fondos chocan con la instantaneidad de la cadena de bloques (blockchain).

Protocolo pericial de blindaje empresarial

Para proteger los intereses comerciales de la cámara hotelera y turística, resulta indispensable adoptar un enfoque preventivo de estricta higiene digital:

• Centralización y fiscalización de medios de pago: Publicar de manera inalterable en los canales oficiales los datos fiscales exactos (CUIT y razón social), estableciendo como norma corporativa la prohibición absoluta de operar con cuentas a nombre de personas físicas intermediarias o "administradores temporales".

• Vigilancia tecnológica activa: Monitorear de forma recurrente las bibliotecas de anuncios y registros de dominios de internet para detectar tempranamente nombres de fantasía o páginas web apócrifas que utilicen la marca del establecimiento con fines defraudatorios.

• Comunicación de alertas al consumidor: Educar activamente al pasajero en el proceso de reserva, informando los canales legítimos y alertando sobre las metodologías de suplantación de identidad vocal y visual prevalentes en esta temporada.

Blindar financieramente a Bariloche frente al delito tecnológico requiere una alianza estratégica entre el sector privado, los organismos de fiscalización turística y los operadores de justicia.