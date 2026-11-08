Un comercio "del pueblo": la familia Galván, tres generaciones entre La Plata y Bariloche

Peter Galván, a cargo de la sucursal de Melipal desde hace 21 temporadas, habló con Económicas Bariloche sobre la actualidad del rubro outdoors, la auspiciosa apertura de la temporada de pesca y las recomendaciones a tener en cuenta por el nivel de los ríos y lagos.

domingo 08 de noviembre de 2026

La familia Galván trabaja en náutica, pesca y aventura desde hace tres generaciones. El negocio nació en La Plata, en el garage de la casa del abuelo, Becho Galván, navegante y precursor de la náutica en esa ciudad. Su hijo Carlos, licenciado en Zoología con paso por el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, lo amplió: sumó rezagos militares en los años 70 y, entre fines de los 80 y los 90, pesca y outdoor. Carlos falleció este año.

La sucursal de Bariloche, en el barrio Melipal, fue idea de Carlos. Según Pedro, la propuesta era un negocio "para el pueblo" y no solo para el turismo, en una zona de fácil estacionamiento. Pedro, tercera generación, atiende el local desde hace 21 temporadas de verano.

"Mi viejo empezó con un centro náutico, del palo de mi abuelo antes. Ellos empezaron a pescar, a venir a esquiar a Bariloche, y a hacer un montón de cosas en la naturaleza. Así que el rubro se fue ampliando hasta que tuvimos el coraje de decir cambiar la patita en Bariloche que teníamos de turistas y decidimos venirnos a vivir también".

Un rubro golpeado, con más oferta

Galván describió una etapa "complicada" para el comercio en todo el país, agravada en Bariloche por la baja del turismo. Señaló, sin embargo, que la apertura de importaciones amplió la cantidad de proveedores y productos, y bajó los precios. Como ejemplo, dijo que un equipo completo de pesca con mosca, antes de alto costo, equivalente a un mes completo de un buen sueldo, hoy está al nivel de una cena para cuatro personas.

Casi todo lo que vende es importado. Las excepciones son los productos artesanales: las moscas atadas a mano, con productores en Ushuaia, Córdoba, Mendoza y Bariloche, y las cañas de fly armadas por artesanos locales. Para Galván, Bariloche es pionera en el país en este oficio y tiene un valor histórico: allí se sembraron los primeros salmónidos de Sudamérica.

Peter Galván con Pedro Kuasñosky, el más joven del local

Temporada de pesca

La temporada arrancó con buen caudal de agua, lo que, según Galván, favorece la actividad de los peces. El domingo de apertura hubo capturas de truchas de buen tamaño en el Limay superior y medio, entre Bariloche, Piedra del Águila y El Chocón, según las fotos que circularon entre pescadores y en redes. El clima fue variable el primer día y mejoró el siguiente.

El comerciante también observó un mayor interés de los jóvenes por la pesca y por otras actividades al aire libre, como trekking y ciclismo, que contradice su preocupación de hace unos años por el avance de la tecnología.

Advertencias por el clima y los ríos

Galván recomendó extremar los recaudos. Mencionó que guías de distintas actividades alertan por condiciones poco habituales vinculadas al cambio climático y al fenómeno de El Niño, y por un invierno y una primavera más duros. Pidió llevar más equipo del habitual —abrigo impermeable, comida y calentador— porque el pronóstico cambia rápido.

Sobre los ríos, advirtió que van muy rápidos, que el lecho cambia constantemente y que se forman "coladores", trampas que el pescador o el bañista pueden desconocer. También señaló deslaves, árboles caídos y problemas en caminos y rutas de la estepa por desbordes, y pidió precaución al vadear con vehículos.