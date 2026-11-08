Rompió los vidrios a las casas vecinas y sufrió un corte profundo en una mano: terminó hospitalizado y preso

Un sujeto fue hospitalizado y detenido, luego de ocasionar daños en las viviendas de sus vecinos a las que les rompió los vidrios golpeándolos con las manos.

domingo 08 de noviembre de 2026

El hecho ocurrió este sábado a la noche cuando el agresor, de 23 años, estaba alcoholizado. La Policía recibió denuncias por los disturbios que provocaba el sujeto en inmediaciones de su casa, en el barrio Ayelén.

El acusado no sólo provocó daños y roturas en las casas vecinas: también amenazó de muerte a sus vecinos.

El individuo rompió los vidrios con las manos y en uno de esos intentos sufrió un corte profundo. La Policía acudió al domicilio e identificó al autor de los disturbios, quien presentaba un sangrado activo en una de las manos, por lo que fue derivado de urgencia al nosocomio local.

Tras recibir asistencia médica, quedó detenido y a disposición de la Justicia, imputado en una causa por los delitos de Daños y Amenazas.