Policiales: lo detuvieron cuando escapaba de una vivienda con elementos robados

Los elementos fueron posteriormente recuperados

sábado 07 de noviembre de 2026

Un hombre de 32 años fue detenido luego de ingresar a una casa de calle Coirón, provocar daños en una puerta y sustraer un televisor y una bolsa con mercadería. El hecho fue advertido por la propietaria a través de las cámaras de seguridad de su domicilio, quien alertó a una empleada del supermercado Chango Más y esta dio aviso a un efectivo policial que cumplía servicio en el comercio.

A partir de la comunicación, personal de la Comisaría 42° desplegó móviles y localizó al sospechoso cuando escapaba tras saltar el cerco perimetral. La persecución terminó en la intersección de Charcao y Cacique Chocorí, donde los efectivos lograron interceptarlo.

Las grabaciones permitieron confirmar que se trataba de la misma persona que había ingresado a la vivienda. Además, los policías recuperaron el televisor y la mercadería en una propiedad lindante. La fiscal de turno dispuso la detención del hombre por el delito de robo en grado de tentativa y ordenó el reconocimiento y la entrega de los elementos a la damnificada.