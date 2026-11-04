Pilcaniyeu: decomisaron carne transportada en una camioneta sin habilitación

El procedimiento se realizó durante la tarde del martes y terminó con el decomiso de ocho bolsas que contenían distintos cortes y partes de un animal vacuno.

miércoles 04 de noviembre de 2026

Durante la entrevista, el hombre manifestó que transportaba carne vacuna en la parte trasera del vehículo. Ante esa situación, los uniformados lo acompañaron hasta la dependencia policial para realizar las actuaciones correspondientes y verificar la mercadería.

Una vez en la unidad, y con la presencia de testigos, se procedió a inspeccionar la carga. Allí se constató la presencia de ocho bolsas de nylon transparentes que contenían diferentes cortes y partes de carne vacuna.

El detalle del procedimiento incluyó dos cuartos, dos paletas, dos costillares, un mondongo, una cabeza y dos costeleteros. La totalidad de los productos fue decomisada durante las actuaciones policiales.

La intervención se llevó adelante en aplicación del artículo 11 de la Ley Provincial 2534. De acuerdo con lo establecido en el procedimiento, la mercadería debía ser desnaturalizada en el vertedero municipal.

Este tipo de controles forma parte de las tareas preventivas que desarrolla la Policía de Río Negro en sectores rurales y caminos de conexión entre localidades, con el objetivo de detectar irregularidades en el traslado de productos y reforzar la presencia policial en zonas alejadas de los centros urbanos.