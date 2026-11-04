Ya funciona el nuevo sistema de estacionamiento medido en Bariloche

La plataforma está en funcionamiento desde el inicio de esta semana. Los usuarios que se registren recibirán una bonificación de $5.300 y deberán utilizar el mismo correo electrónico del sistema anterior para permitir el traspaso de su saldo.

miércoles 04 de noviembre de 2026

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche informa que el nuevo Sistema de Estacionamiento Medido (SEM), desarrollado por ALTEC, ya se encuentra en funcionamiento desde el inicio de esta semana, con una nueva aplicación y más alternativas de pago.

Para utilizarlo, los usuarios deben descargar la aplicación SEM Bariloche, disponible para Android e iOS, registrarse y agregar sus vehículos con patente, marca, modelo y color. Desde la aplicación pueden iniciar y finalizar el estacionamiento o programar su cierre, además de gestionar varios vehículos, configurar recordatorios, consultar movimientos y pagar avisos de deuda.

Al registrarse, es importante utilizar el mismo correo electrónico que se había ingresado en la aplicación anterior. Esto permitirá realizar el traspaso del saldo que cada usuario tenía disponible en el sistema previo. Además, quienes se registren recibirán una bonificación de $5.300 a favor para utilizar en estacionamiento.

Las alternativas de pago incluyen billeteras virtuales, códigos QR, tarjetas y transferencias, además de efectivo en los comercios adheridos. Los operadores de calle ya no reciben efectivo y generan códigos QR para realizar pagos electrónicos.

Actualmente, los puntos de venta adheridos son:

Las 4S: San Martín 66.

Kiosco Morena: Moreno 24.

Multirrubro: San Martín 297.

Minimarket Chiri: San Martín 130.

La Botica: Vicealmirante O’Connor 760.

Drugstore Moreno: Moreno 394.

La Parada 1: Moreno 340.

La Parada 2: Moreno 344.

Kiosco Gorizia: Moreno 501.

Kiosco Negro el 13: Onelli y Tiscornia.

Tío Gordo: Villegas 241.

Área 91: Mitre 91.

La red de comercios se ampliará con nuevas incorporaciones, que serán informadas a la comunidad.