El Cuartel Melipal invita a "ser bombero por un día"

La propuesta invita a una tarde en familia con juegos, zumba, carta a Papá Noel y buffet solidario.

miércoles 04 de noviembre de 2026

Los Bomberos Voluntarios de Melipal invitan a la comunidad a participar de “Bombero por un día”, un evento familiar y solidario que se realizará el sábado 21 de noviembre, de 15 a 18 horas, en el cuartel de Melipal (Gral. Roca 3755).

Las niñas y niños podrán jugar a ser bomberos: tirar agua con la manguera, subirse al camión y probarse la ropa de bombero. También podrán entregar su cartita a Papá Noel. Habrá además clases de zumba gratuitas con la profesora Andrea Premoli.

La jornada contará con un buffet de comidas y bebidas, cuya recaudación será destinada a la Asociación de Bomberos Melipal.

Asimismo, se recibirán golosinas para la tradicional recorrida de Papá Noel, y se invita a los vecinos a acercarse con su colaboración.

La entrada es libre y gratuita.