Huinid Hoteles obtiene la certificación Great Place to Work

El reconocimiento se basa en las opiniones de sus colaboradores, de los cuales el 91 % consideró a la empresa como un gran lugar para trabajar.

martes 03 de noviembre de 2026

HUINID Hoteles anunció que obtuvo por primera vez la certificación Great Place To Work™, un reconocimiento que se basa íntegramente en las opiniones de los colaboradores actuales sobre su experiencia de trabajo en la compañía.

Según informó la empresa, el 91 % de sus empleados afirmó que HUINID es un gran lugar para trabajar, un porcentaje que se ubica 4 puntos por encima del promedio de las empresas de Estados Unidos.

Great Place To Work® es una autoridad global en cultura organizacional, experiencia de los colaboradores y comportamientos de liderazgo. De acuerdo con la compañía, esta certificación es el único reconocimiento oficial que se obtiene a partir de las opiniones y experiencias reales de los trabajadores sobre la cultura de su empresa.

Sarah Lewis-Kulin, vicepresidenta de Reconocimientos Globales de Great Place To Work, señaló que la certificación requiere un compromiso constante y una dedicación intencional a la experiencia integral de los colaboradores, y destacó que, al obtenerla, HUINID Hoteles se posiciona como una de las mejores organizaciones para trabajar.

Por su parte, Pablo Roccatagliata, CEO de la compañía, expresó que consideran la experiencia de los colaboradores como una prioridad diaria y agradeció a cada uno de ellos por su aporte para alcanzar este reconocimiento.

En tanto, la empresa detalló que este año desarrolló el programa HUINID HERO, cuyo objetivo es que cada huésped pueda destacar de manera ágil y sencilla a un colaborador que haya sobresalido en su trabajo, lo que luego permite premiar a los más destacados desde la visión del cliente.

HUINID Hoteles es una empresa nacida en San Carlos de Bariloche hace más de 20 años. Actualmente cuenta con 4 establecimientos hoteleros en esa ciudad, un hotel en Buenos Aires y una próxima apertura en 2027 también en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). La certificación Great Place To Work es reconocida mundialmente tanto por colaboradores como por empleadores, y cada año más de 10.000 empresas de 60 países solicitan obtenerla.