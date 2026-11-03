Neuquén lanzó 13 eventos y fiestas populares para los próximos meses

Neuquén presentó una nueva temporada de fiestas populares para celebrar su identidad y sus tradiciones.

martes 03 de noviembre de 2026

El gobernador Rolando Figueroa encabezó el lanzamiento de la temporada de Fiestas Populares Neuquinas 2026–2027, bajo el lema “Neuquén celebra sus raíces”.

La provincia vecina no solo se caracteriza por sus paisajes naturales, sino también por la diversidad de fiestas y eventos populares que permiten conocer la historia, las tradiciones y las costumbres de sus habitantes.

Música, danzas, gastronomía y artesanías regionales forman parte de estas celebraciones, donde confluyen las tradiciones criollas, los saberes ancestrales mapuches y las expresiones culturales propias de las comunidades del interior y la cordillera.

Los 13 eventos

Campeonato Argentino de Kayak Creek- Alumine- 29 de noviembre al 1 de diciembre.

Festividad de Ceferino – San Martin de los Andes – 6 y 8 de noviembre

Fiesta Provincial Homenaje al peón rural- Villa del Puente de Picún Leufú- 7 y 8 de noviembre

Fiesta Provincial del Pial – Aguada San Roque – 6, 7 y 8 de noviembre

9ª Fiesta Provincial de las Marrones Migratorias – Piedra del Águila – 6, 7 y 8 de noviembre

10º Fiesta de la Tradición y la Hermandad – Vista Alegre – 13, 14 y 15 de noviembre

Gran Fondo 7 Lagos – San Martin y Villa la Angostura – 19, 20, 21, 22, 23 de noviembre

18° Fiesta Nacional del Chivito, la Danza y la Canción – Chos Malal – 20, 21 y 22 de noviembre

Chango Spasiuk en el Messidor Villa la Angostura – 21 de noviembre

Motor Fest – San Martin de los Andes – 21 de noviembre

Calvario Race – Moquehue – 20 y 21 de Noviembre.

Dragun Fun. Botes dragones- Plottier- 21 de noviembre.

Mil Millas- San Martín de los andes- 26 y 27 de noviembre.

Navidad Cordillerana – San Martin de los Andes – 19 de diciembre

Identidad y turismo

En este sentido, el lanzamiento puso de relieve la importancia de las fiestas populares como espacios de encuentro y transmisión de la identidad entre generaciones, pero también como herramientas de promoción turística que convocan visitantes, generan movimiento económico y ofrecen oportunidades para productores, emprendedores y prestadores de servicios de las distintas regiones.

Durante la jornada se presentó un audiovisual que recorrió la diversidad de las celebraciones provinciales y las comunidades que les dan vida. También se dio a conocer el render de un dispositivo de Fiestas Populares, concebido como una herramienta de promoción y difusión para dar a conocer las celebraciones e invitar a recorrer los destinos neuquinos.

Identidad neuquina

El lanzamiento estuvo a cargo de Marité y Traful Berbel, quienes interpretaron los himnos nacional y provincial. Posteriormente, un grupo de danzas folclóricas llevó al escenario una expresión de las tradiciones culturales de Neuquén.

La ministra Leticia Esteves presentó el dispositivo de promoción de Fiestas Populares, mientras que el gobernador Rolando Figueroa destacó la importancia de estas celebraciones para la provincia.

El cierre artístico estuvo a cargo de una pareja de baile de samba, como expresión de la diversidad cultural que también forma parte de las fiestas populares neuquinas.

Producción local

El lanzamiento contó además con un espacio dedicado a productos neuquinos, donde se puso en valor el trabajo de productores y emprendedores de distintas localidades. La propuesta permitió identificar el origen de los productos y conocer las historias que acompañan a cada emprendimiento.

También se dispuso de un espacio fotográfico temático de Fiestas Populares, pensado para registrar y compartir el encuentro y contribuir a la difusión de la nueva temporada.

De esta manera, “Neuquén celebra sus raíces” reunió en una misma jornada las expresiones artísticas, culturales y productivas que caracterizan a las fiestas populares de la provincia.

Estas celebraciones, que combinan sonidos, aromas, sabores y colores, representan mucho más que una propuesta recreativa: constituyen espacios donde las comunidades comparten su historia, mantienen vivas sus tradiciones y reciben a quienes llegan para descubrir la identidad de cada rincón de Neuquén.

Participaron de la presentación la vicepresidenta primera a cargo de la legislatura, Zulma Reina, el ministro jefe de gabinete, José Luis Ousset, el subsecretario de Turismo, Sergio Sciacchitano, junto a intendentes, presidentes de comisiones de fomento y funcionarios.