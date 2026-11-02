Río Negro inicia una nueva campaña científica en el Golfo San Matías

Comenzó una nueva campaña científica en el Golfo San Matías para conocer cómo evolucionaron la merluza y otras especies comerciales desde los estudios de 2022 y 2024. Durante 12 días, investigadores del CIMAS recorrerán el Golfo a bordo del buque Mar Argentino, contratado por el Gobierno de Río Negro para obtener información que permita cuidar los recursos pesqueros y planificar el futuro de la actividad.

lunes 02 de noviembre de 2026

La embarcación, perteneciente al INIDEP, llega a Puerto del Este, en San Antonio Este. La campaña REDE 2026 incluirá relevamientos de las poblaciones de peces y estudios de las condiciones ambientales del Golfo.

El Gobernador Alberto Weretilneck vinculó esta investigación con la política provincial de protección ambiental del Golfo San Matías, que contempla controles sobre los proyectos energéticos, monitoreo permanente y participación de instituciones científicas.

“El Golfo San Matías es uno de nuestros recursos naturales más importantes y tenemos la responsabilidad de cuidarlo. Estamos desarrollando nuevas actividades económicas, pero eso exige más conocimiento, más controles y una presencia permanente del Estado. La investigación científica es fundamental para que el crecimiento de Río Negro sea compatible con la protección de nuestro mar”, expresó el Mandatario.

Uno de los principales objetivos de la campaña será determinar cómo evolucionó la población de merluza. En 2022, los estudios habían registrado los niveles más bajos de biomasa de la serie histórica. Dos años después, la campaña REDE 2024 reveló una recuperación significativa, con una biomasa estimada de 25.706 toneladas, aunque todavía equivalente a aproximadamente la mitad de los valores históricos de referencia.

Aquellos resultados también mostraron una mayor presencia de ejemplares juveniles, un indicador que requiere seguimiento para determinar su evolución hacia tamaños adultos. La nueva información permitirá evaluar los efectos de las medidas de conservación adoptadas por la Provincia y establecer criterios para las próximas temporadas.

El Ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, destacó que la investigación forma parte de una política que también contempla inversiones para mejorar las condiciones de producción y comercialización de la pesca rionegrina.

“La pesca es parte de la identidad productiva del Golfo San Matías. Hay generaciones de familias que viven de esta actividad y queremos que puedan seguir haciéndolo, con recursos disponibles y mejores condiciones de trabajo. Por eso sostenemos estas investigaciones y también proyectos concretos, como la incorporación de equipamiento de congelado y almacenamiento en la Terminal Pesquera Artesanal de San Antonio Oeste. Necesitamos cuidar lo que tenemos y lograr que una mayor parte del valor de la producción quede en nuestras comunidades”, señaló Banacloy.

La inversión prevista para la Terminal Pesquera Artesanal de San Antonio Oeste alcanza los US$ 220.000, provenientes del VMOS, y permitirá incorporar maquinaria para congelado y una cámara de congelado para almacenamiento. El proyecto busca mejorar la conservación de las capturas, ampliar las posibilidades de comercialización y reducir la dependencia de plantas ubicadas fuera de la localidad para completar el procesamiento.

Por su parte, el Subsecretario de Pesca y Producción Acuícola, Gustavo Gualtieri, explicó que la campaña permitirá obtener datos comparables con los relevamientos anteriores y construir un diagnóstico actualizado de las principales especies del Golfo.

“Lo importante es que no estamos mirando una fotografía aislada, sino cómo evoluciona el recurso a lo largo de los años. Vamos a medir abundancia, distribución, tamaños y condiciones reproductivas, además de estudiar el ambiente marino. Esa información es la que necesitamos para evaluar las medidas que se vienen aplicando y establecer cuánto y cómo se puede pescar sin comprometer la recuperación de las poblaciones”, detalló Gualtieri.

La investigación también incluirá especies como la anchoíta y el langostino, junto con registros de temperatura, salinidad, oxígeno y nutrientes del agua. Los resultados contribuirán a la elaboración de los planes de manejo pesquero que la Provincia desarrolla junto al CIMAS, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y representantes de los sectores artesanal e industrial.

La contratación del Mar Argentino, el mismo buque que realizó la campaña de 2024, permite sostener la continuidad de los relevamientos y contar con información científica para administrar los recursos marinos, preservar la actividad pesquera y planificar su desarrollo a largo plazo.