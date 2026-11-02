Para sus socios y la comunidad: nueva sede social y deportiva de ATB Invap

La Asociación de Tenedores de Bonos de INVAP (ATB) pone en marcha su sede propia en Modesta Victoria 4112, cerca del barrio Las Victorias, y la abre a la comunidad con una oferta deportiva, social y cultural para todas las edades. El predio es el resultado de un largo proceso que culminó el año pasado con la compra del inmueble. Hoy ya funciona a pleno como punto de encuentro para quienes trabajan en INVAP y para los vecinos de la zona que quieran sumarse a alguna de sus actividades.

lunes 02 de noviembre de 2026

La oferta deportiva El gimnasio está disponible con diferentes opciones, de lunes a viernes de 16 a 21 horas y con turnos matutinos de 8 a 12 horas.

Para los chicos, el fútbol es la actividad con más opciones en la semana: hay clases de lunes a jueves en distintos horarios, a partir de los 5 años y con grupos según nivel. El handball también tiene espacio para los más jóvenes, los martes y viernes de 19 a 20.

Para adultos, la oferta incluye fútbol los martes y jueves de 14 a 15, spinning los lunes, miércoles y viernes de 17 a 20, handball mixto los martes y viernes de 17 a 19, y básquet los martes de 20 a 21 y los viernes de 19 a 20.

También cuenta con diversas actividades propuestas por profesores externos como clases de danza K-pop, Yoga, talleres y una agenda de variadas propuestas.

Más que deporte La sede también está pensada para ser un espacio de encuentro más allá de la actividad física. Los fines de semana podrían sumarse recitales, peñas, presentaciones y otro tipo de encuentros sociales y culturales.

La idea es que el predio se convierta en un punto de referencia para la comunidad del Este. El predio también cuenta con un espacio para realizar coworking, tomarse un café o comer algo disfrutando una de las vistas más hermosas de la ciudad. Primera edición del Festival Muy Tango.

Como parte de esta gran agenda, del 13 al 15 de noviembre será la sede de la primera edición del Festival Muy Tango. Este gran evento milonguero contará con seminarios, exhibiciones de maestros de trayectoria internacional y la presentación en vivo de la reconocida orquesta Los Reyes del Tango.

Además de convocar a bailarines de toda la región, el festival ofrecerá el sábado 14 una clase de iniciación libre y gratuita para los vecinos que quieran dar sus primeros pasos.

Para participar del “Festival Muy Tango”, la información y las inscripciones se encuentran en festivalmuytango.com, @festivalmuytango o [email protected]



Visitas

Para conocer las instalaciones se puede pasar directamente por Modesta Victoria 4112.

El equipo de ATB recibe a quienes quieran acercarse a conocer el espacio.

También pueden contactarse al WhatsApp +54 9 2944 41-7552 o por Instagram a @atbsede

Av. Cmte. Luis Piedrabuena 4950 (R8403CPV) S. C. de Bariloche, Río Negro, Argentina Tel. +54-9-(294)-4909879

Mail: [email protected]

Página web

Sobre ATB

ATB —Asociación de Tenedores de Bonos de INVAP— es una asociación civil sin fines de lucro con 41 años de historia. Hoy da un paso más y abre las puertas de su sede propia a toda la comunidad.