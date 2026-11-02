Visita, buffet y venta de productos de granja: tranqueras abiertas del CER Pilca Viejo

El sábado 7 de noviembre el Centro Educativo Rural (CER) Pilca Viejo , de la Fundación Cruzada Patagónica, "abre las tranqueras", de 10,30 a 18, para conocer la escuela por dentro.

lunes 02 de noviembre de 2026

Los visitantes podrán recorrer sus espacios productivos junto a sus estudiantes y compartir una jornada en comunidad. Además habrá un buffet y venta de productos de su granja.

El CER Pilca Viejo está en el kilómetro 547 de la ruta 23, en el cruce con la ruta nacional 40.

La escuela y la Fundación

El CER Pilca Viejo es una escuela agrotécnica ubicada a 80 kilómetros de Bariloche y es administrada por la Fundación Cruzada Patagónica, que sostiene tres escuelas rurales en la Patagonia.

El Centro Educativo Rural (CER) Pilca Viejo funciona en un paraje de Río Negro ubicado a unos 80 kilómetros de Bariloche. Es una escuela técnica de gestión social con orientación agropecuaria, administrada por la Fundación Cruzada Patagónica. Es la tercera escuela de la fundación y la primera en Río Negro.

Cursa su quinto año como institución y tiene 82 estudiantes. Una nota de octubre cita 90. La formación incluye producción agropecuaria y elaboración de alimentos. Los alumnos conocen las etapas del trabajo rural, desde la materia prima hasta el producto. La escuela tendrá sus primeros egresados.

En 2026 el Departamento Provincial de Aguas instaló allí su estación meteorológica compacta número 19. Los alumnos de quinto año controlan el funcionamiento de los sensores y registran datos. El director es Federico Mutti.

La Fundación Cruzada Patagónica trabaja desde hace 46 años en el desarrollo de las familias rurales de la Patagonia. Empezó con programas de alfabetización y capacitación en oficios. Después creó la escuela agrotécnica de Junín de los Andes. Hoy tiene además escuelas en Cholila (Chubut) y Pilca Viejo.

Acompaña a más de 600 estudiantes entre las tres escuelas y desarrolla programas de primaria para adultos en distintos parajes. Cada escuela tiene casa estudiantil, donde los alumnos que llegan desde los parajes viven de lunes a viernes. Algunos recorren hasta 180 kilómetros para estudiar.

Es una organización sin fines de lucro que se sostiene con donaciones. Según Mutti, necesita ampliar su infraestructura para atender a más estudiantes.

En octubre, el CER Pilca Viejo organizó una rifa solidaria para costear el traslado de sus alumnos de tercer año a Junín de los Andes. Los premios son de $400.000 y $200.000, y cada número cuesta $10.000. Para comprar un número consultar al Whatsapp +54 9 2996 20-0097.

Email para más información: [email protected]