Cortes de tránsito en el Centro Cívico durante el sábado y el domingo

Este sábado habrá una restricción puntual sobre Independencia, junto al Concejo Municipal, y el domingo se cerrarán los accesos vehiculares al Centro Cívico desde primera hora para facilitar el traslado y la recepción de las urnas.

viernes 30 de octubre de 2026

La Municipalidad de San Carlos de Bariloche informó que durante el sábado y el domingo se implementarán cortes de tránsito en el entorno del Centro Cívico, en el marco del operativo previsto para las elecciones de convencionales constituyentes.

El sábado, de 16 a 18 horas, el corte estará ubicado sobre el sector oeste de la calle Independencia, junto al Concejo Municipal, para permitir las tareas vinculadas al movimiento de urnas.

El domingo, desde primera hora, se restringirá el ingreso de vehículos al Centro Cívico, incluidos sus accesos desde avenida San Martín, con el objetivo de mantener despejada la zona para la llegada de las urnas después de las 18 horas. Los cortes afectarán los ingresos al predio y no implicarán el cierre total de avenida San Martín.

Se solicita a vecinos y visitantes evitar dejar vehículos estacionados dentro del sector afectado durante el domingo, utilizar vías alternativas y respetar los vallados y las indicaciones del personal a cargo del operativo.

En las tareas participarán agentes de Tránsito, Policía, Seguridad Ciudadana y Protección Civil.