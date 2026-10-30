El primer premio del IB50K 2026 se otorgó a un proyecto que detecta una enfermedad ocular en personas con diabetes

El Instituto Balseiro dio a conocer este viernes 30 de octubre los resultados del certamen de planes de negocio de base tecnológica.

viernes 30 de octubre de 2026

El certamen de planes de negocio de base tecnológica del Instituto Balseiro anunció quiénes fueron los proyectos premiados en una ceremonia realizada en Bariloche. Se repartió una suma de 50 mil dólares entre los tres primeros premios, además de premios especiales, a tecnoemprendedores.

El primer premio del IB50K 2026 fue para Retinar, una spin-off argentina que usa inteligencia artificial y teleoftalmología para detectar la retinopatía diabética. El segundo premio correspondió a Gamma Tracker, un dispositivo médico que guía al cirujano en tiempo real para localizar lesiones marcadas con radiofármacos PET durante la cirugía. Y el tercero fue para ScleriX, una plataforma patentada que permite producir bioinsumos agrícolas de mayor persistencia y eficiencia para el biocontrol. También se entregaron Premios Especiales.

El Instituto Balseiro dio a conocer este viernes 30 de octubre los resultados del certamen de planes de negocio de base tecnológica. La jornada final y el acto de premiación se realizaron durante la mañana en el salón de actos del Instituto, en el Centro Atómico Bariloche, con modalidad híbrida: se pudo asistir de manera presencial o seguir la transmisión en vivo por el canal de YouTube del IB50K.

“Todos los equipos finalistas están constituidos casi en su totalidad por profesionales formados en Universidades Nacionales Públicas, y una aplastante mayoría de los proyectos finalistas tienen una relación directa con el CONICET, siendo o habiendo sido investigadores o becarios doctorales”, destacó la directora del Instituto Balseiro, Graciela Bertolino.

“Esto nos deja una enseñanza fundamental: las empresas de base tecnológica que van a transformar la matriz productiva de la Argentina no nacen en el vacío. Nacen en los laboratorios, en las aulas, en los proyectos de investigación de investigadoras, investigadores, becarios y estudiantes que dedican su vida a generar conocimiento”, dijo Bertolino. Y agregó: “A cada uno de los equipos finalistas: Con su trabajo no solo impulsan sus propios emprendimientos sino que demuestran la enorme potencia de la ciencia argentina aplicada”.

Las autoridades de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCUYO), la rectora Adriana García, y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), felicitaron a todos los participantes del certamen. El acto completo se puede mirar en el canal de YouTube del IB50K.

Los planes de negocios premiados

El primer premio, de 30 mil dólares, fue otorgado al plan de negocios de Retinar, que es una spin-off argentina que transforma el tamizaje de la retinopatía diabética mediante una plataforma de teleoftalmología e inteligencia artificial, con modelos propios validados en más de 61.000 imágenes y ya en uso en más de 500 pacientes. El equipo participante estuvo compuesto por estudiantes y/o graduados del Instituto PLADEMA, de la Facultad de Ciencias Exactas, UNICEN.

El segundo premio, de 15 mil dólares, fue otorgado a Gamma Tracker, que participó con el plan de negocios de un dispositivo médico de alta precisión que guía al cirujano en tiempo real durante procedimientos de quirófano, permitiendo localizar lesiones marcadas con radiofármacos PET que hoy pierden trazabilidad al llegar al quirófano. Cuenta con un prototipo funcional y una solicitud de patente propia. El equipo participante estuvo compuesto por estudiantes y/o graduados del Instituto Balseiro (CNEA-UNCUYO).

Y el tercer premio, de 5 mil dólares, fue otorgado a ScleriX, que desarrolló una plataforma tecnológica patentada que, mediante un proceso de fermentación específico, permite producir estructuras fúngicas más resistentes y estables, dando lugar a bioinsumos agrícolas de mayor persistencia y eficiencia para el biocontrol. El equipo participante estuvo compuesto por estudiantes y/o graduados de la Universidad Nacional de La Plata.

Oportunidad para formarse en negocios

Desde hace 16 ediciones, el Instituto Balseiro premia planes de negocio de base tecnológica. El objetivo es alentar a jóvenes tecnoemprendedores a crear sus propias empresas, poniendo en valor la formación que recibieron en la universidad y transformando sus conocimientos en soluciones para la comunidad. Los equipos recorrieron un camino de formación que incluyó las jornadas de mentoreo del 28 de septiembre, y presentaron sus proyectos a puertas cerradas ante el jurado el jueves 29 de octubre.

Para seleccionar a los finalistas se evaluó el grado de innovación tecnológica, la oportunidad de negocio, la calidad y amplitud del equipo, la madurez tecnológica del proyecto y la valoración del triple impacto (social, ambiental y económico).

El jurado de esta edición estuvo presidido por la directora del Instituto Balseiro, Graciela Bertolino, e integrado por Guillermo Güichal, CEO y fundador de Emtech y Rydev, Georgina Cardama, secretaria de Innovación y Transferencia Tecnológica de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ), Gustavo Rapisardi, socio gerente de Sky High VC, y Marina Simian, CEO de Oncoliq.

Claves para emprendedores

La jornada comenzó a las 8:30 con las acreditaciones y a las 9 con palabras de bienvenida. Siguió el conversatorio «Claves para la generación de empresas de base tecnológica en Argentina», a cargo de integrantes del jurado (Guillermo Güichal, Georgina Cardama, Gustavo Rapisardi y Marina Simian) y de Mariano Cantero, secretario de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro, quien se sumó como expositor. Después hubo un espacio de debate abierto y una pausa para el café.

“La tecnología es importante porque es la clave que le permite a los países, a las sociedades, y también a las corporaciones, el acceso a recursos naturales de modo global, la generación de riqueza. Genera poder y tiene un impacto geopolítico”, reflexionó el secretario de Vinculación e Innovación del Instituto Balseiro, en el cierre del conversatorio. Asimismo, destacó la necesidad estratégica de una inversión a largo plazo en las instituciones de ciencia, tecnología, innovación y educación. “Hay que cuidar los recursos humanos que tiene Argentina”, expresó. El conversatorio quedó grabado en el canal de YouTube del IB50K y se puede ver en: bit.ly/IB50Kfinal2026

La segunda parte estuvo dedicada a los pitches -breves presentaciones- de los ocho equipos finalistas, de tres minutos cada uno: Agrosintex (Universidad Nacional de Rosario), Gamma Tracker (Instituto Balseiro), AtomIA – Optimización de la Potencia Límite en Centrales Nucleares (Universidad Empresarial Siglo 21, Instituto Balseiro, Universidad Nacional de Cuyo Universidad Empresarial Siglo 21), H2Hydra (Universidad Nacional de Córdoba), MOFcore SAS (ITBA), ReNerv (Universidad Nacional de Tucumán), Retinar (Instituto PLADEMA, UNICEN) y ScleriX (Universidad Nacional de La Plata). Tras la entrega de reconocimientos especiales, a partir de las 12 se realizó la entrega de premios.

A lo largo de sus 16 ediciones, desde su inicio en 2009, el IB50K admitió 320 proyectos y reunió a 1.200 participantes. De ese total, 47 proyectos fueron reconocidos con el primer, segundo o tercer premio.

Esta edición fue posible gracias al apoyo de Videoswitch, Javier Kreiner, Conuar, INVAP, 3ntropy Technologies, Siemens Energy, Caldén Consultora, Fundación Balseiro, la Asociación de Exalumnos del Instituto Balseiro, Dorking, Probattery Solar, Y-TEC, Avalian, Dioxitek, Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), SF500, Amazon Web Services y Aluar, además de las entidades que aportaron los premios especiales. Información sobre el concurso: https://ib50k.ib.edu.ar/

Premios Especiales

Los premios especiales del certamen IB50K incluyen aportes económicos, servicios tecnológicos, mentorías y capacitaciones, y se distribuyen entre los finalistas según las áreas temáticas y el impacto de sus desarrollos.

Este año los otorgaron Aceleradora Litoral – Universidad Nacional del Litoral, la Bolsa de Comercio de Rosario, CONICET, Conuar – Combustibles Nucleares Argentinos, EmprEAR, la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Fundación Empretec, Fundación INVAP, SF500, la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC – Incubadora UNCuyo), la Universidad Nacional de Quilmes, Nucleoeléctrica Argentina S.A. y Amazon Web Services.

Listado de Premios Especiales del IB50K 2026:

Todos los proyectos finalistas acceden a:

Taller de Desarrollo del Comportamiento Emprendedor (otorga Fundación Empretec), incluye una beca para un taller presencial intensivo de seis días en 2027.

(otorga Fundación Empretec), incluye una beca para un taller presencial intensivo de seis días en 2027. Premio de créditos AWS Activate para startups de base tecnológica (otorga Amazon Web Services) incluye USD 10.000 en créditos de AWS por 24 meses, aplicables en más de 200 servicios.

(otorga Amazon Web Services) incluye USD 10.000 en créditos de AWS por 24 meses, aplicables en más de 200 servicios. Premio Lisa Ocampo – De ciencia a mercado (otorga EmprEAR) incluye una masterclass grupal, un workshop práctico con canvas de validación, una consultoría individual de 90 minutos y feedback sobre narrativa, evidencia de mercado y preparación para la inversión, con un valor estimado de USD 300.

Premios Especiales destinados a 3 de los finalistas:

Empresas ConCiencia (otorga Fundación INVAP): Agrosintex, ReNerv, y Retinar. Incluye mentoría en negocios con impacto, con tres talleres grupales, difusión en redes sociales y vinculación con la comunidad emprendedora de Fundación INVAP.

(otorga Fundación INVAP): Incluye mentoría en negocios con impacto, con tres talleres grupales, difusión en redes sociales y vinculación con la comunidad emprendedora de Fundación INVAP. Enfoque interdisciplinario para la innovación (otorga la Universidad Nacional de Quilmes): Gamma Tracker, MOFcore SAS y Retinar. Incluye 20 horas de mentoría para definir y ajustar el modelo de negocio y fortalecer el plan de negocio.

Premio Especial destinado a 1 de los finalistas: