Weretilneck impulsa una solución histórica para los residuos de Bariloche y la región

Con una inversión prevista que supera los $1.400 millones y el respaldo de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), el Gobernador Alberto Weretilneck impulsa los estudios para diseñar un nuevo sistema regional de gestión de residuos y definir su disposición final. El Mandatario entregó hoy al intendente de Bariloche, Walter Cortés, la carta oficial del organismo internacional con los detalles de la iniciativa.

viernes 30 de octubre de 2026

La propuesta dará continuidad y una proyección regional a los trabajos que ya viene realizando el Municipio de Bariloche, con la implementación de celdas sanitarias y la separación progresiva de residuos, entre otras acciones impulsadas por Cortés. Además, se desarrollará en conjunto con Dina Huapi, Pilcaniyeu y Comallo, a partir de una planificación que permita construir una solución común y de largo plazo.

La Agencia Francesa de Desarrollo declaró elegible el financiamiento de los estudios y dio su conformidad para incorporarlos al plan de adquisiciones. La iniciativa busca transformar de raíz la gestión de los residuos, desde la separación en origen y la recolección hasta el tratamiento y la disposición final.

Durante la entrega del acta, Weretilneck destacó que se trata de un reclamo histórico de la ciudad y recordó que, desde el inicio de ambas gestiones, la situación del vertedero fue una preocupación compartida con el Intendente Cortés. “Después de 30 años de promesas, de mentiras, de ideas que nunca se cumplieron, hoy vamos a dar una solución definitiva”, expresó.

Por su parte, Cortés destacó el trabajo que viene realizando el Municipio y la importancia de esta nueva etapa. “Empezamos con las celdas, empezamos a separar la basura. Estamos hoy con el Gobernador con algo importantísimo: proyección hacia el futuro”, sostuvo.

Esta decisión es resultado de las gestiones impulsadas por el Gobernador Weretilneck durante la Argentina Week, realizada en octubre en París, donde se consolidó la cooperación con la AFD para financiar soluciones ambientales de largo plazo en Río Negro.

VAMOS A DARLE UNA SOLUCIÓN DEFINITIVA AL PROBLEMA HISTÓRICO DEL VERTEDERO DE BARILOCHE

El vertedero de Bariloche es un problema que lleva décadas y necesita una solución definitiva. Y estamos trabajando para lograrla.

Junto al intendente Walter Cortés estamos trabajando para… pic.twitter.com/XAFWLubbqU

— Alberto Weretilneck (@Weretilneck) October 30, 2026

Una solución regional para un desafío de décadas

El nuevo esquema permitirá estudiar y definir cómo se recolectarán los residuos, qué mecanismos de separación y clasificación se implementarán, cuáles serán los tratamientos iniciales y dónde se ubicará el sitio definitivo de disposición final. Cada una de estas decisiones será parte de un sistema integrado, pensado para responder a las necesidades actuales y al crecimiento futuro de las localidades involucradas.

La decisión provincial parte de una premisa: un problema de dimensión regional necesita una respuesta regional. Por eso, la propuesta busca superar las soluciones aisladas y establecer un modelo de gestión coordinado, sostenible y con capacidad de proyectarse durante las próximas décadas.

Además, el compromiso del Gobierno Provincial no termina con los estudios. La Provincia también asumirá la responsabilidad de impulsar el financiamiento necesario para concretar el nuevo sistema que surja de esta planificación, convirtiendo los resultados técnicos en infraestructura y soluciones concretas para la población.

Este proyecto forma parte de una visión más amplia del desarrollo de Río Negro: acompañar el crecimiento de las ciudades con inversiones, infraestructura y servicios que permitan mejorar la calidad de vida, proteger el ambiente y preparar a la provincia para el futuro.

Bariloche y la región tienen por delante una oportunidad histórica: dejar de administrar un problema para comenzar a construir una solución definitiva. Con planificación, cooperación entre municipios y decisión política, Río Negro da un paso fundamental para transformar uno de los mayores desafíos ambientales de la región en una política pública de largo plazo.