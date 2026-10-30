Mercado Pago, a un paso de convertirse en banco

El trámite fue aprobado por la Superintendencia de Entidades Financieras. El trámite final requerirá el OK del Directorio del Banco Central

viernes 30 de octubre de 2026

El Banco Central dio la aprobación técnica a la solicitud de Mercado Pago para transformarse en banco, según confirmó el superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias, Juan Curutchet, en el ámbito de Argentina Fintech Forum 2026.

En lo que depende de la Superintendencia, ya tiene allanada la parte técnica. La licencia de Mercado Banco, entiendo que así se llamará, seguirá su curso”, dijo Curutchet, quien es además director del BCRA. El trámite para que la empresa de Marcos Galperín se convierta en una entidad bancaria tendrá su conclusión con la aprobación definitiva por parte del Directorio del BCRA.

Curutchet ya había adelantado semanas atrás que la aprobación final para que Mercado Pago tenga licencia bancaria se sancionaría antes de fin de año, al igual que la de Revolut, el banco digital más grande de Europa, que recibió el permiso del BCRA el mes pasado y se prepara para comenzar a operar en 2027.

La conversión de Mercado Pago de su actual condición de billetera virtual (técnicamente una PSP, proveedor de servicios de pago) a un banco traerá una transformación absoluta del sistema financiero argentino. Desde hace varios años, los bancos tradicionales vienen exigiendo a distintas autoridades del Banco Central que la empresa de Galperin cumpla con los requisitos de todo tipo que le competen a un banco.