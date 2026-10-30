Un hacker vulneró la web de la Municipalidad de Bariloche y publicó un mensaje contra la dirigencia política

El autor, que ya había atacado el sitio de EMPROTUR el año pasado, modificó una licitación de 183 millones de pesos para alimentos de despensas comunitarias. No se conoce su identidad.

viernes 30 de octubre de 2026

Un hacker accedió al panel de prensa del sitio bariloche.gov.ar y alteró la publicación de la Licitación Privada N° 032/26, según mostró en sus historias de Instagram este jueves. Es la misma persona que había vulnerado la web de EMPROTUR el año pasado.

La licitación corresponde al expediente 103/26, se publicó el 26 de octubre y tiene un presupuesto oficial de 183 millones de pesos para comprar alimentos destinados a despensas comunitarias. Sobre el texto original, el autor escribió su firma, "v01d.1337 was here", y un saludo a las cuentas @bache.3000 y @elzorroverde. También acusó a la cuenta @baribache.ok de ser falsa y de suplantar a Bache.

El mensaje central está dirigido a "quienes gobiernan" y sostiene que la función de los funcionarios es responderle a la gente. Afirma que gobernadores, intendentes y funcionarios no son dueños de provincias, ciudades ni recursos públicos, y que ganar una elección no equivale a un cheque en blanco. Pide que no se confunda silencio con aprobación ni cansancio con obediencia.

El texto reclama además atención sin acomodos, información clara, decisiones explicables, gastos revisables y respuesta a las denuncias. Cierra con tres consignas: "El poder público no es propiedad privada", "La gente no es ruido de fondo" y "El silencio no significa que el reclamo haya terminado".

El perfil de Instagram del autor, v01d.1337, se presenta como "VOID | CYBERSECURITY". Tiene 12 mil seguidores, dos publicaciones y sigue a tres cuentas, entre ellas la de Bache3000. En sus historias consultó a sus seguidores si quieren tutoriales y noticias sobre ciberseguridad.