Un hacker vulneró la web de la Municipalidad de Bariloche y publicó un mensaje contra la dirigencia política
Un hacker accedió al panel de prensa del sitio bariloche.gov.ar y alteró la publicación de la Licitación Privada N° 032/26, según mostró en sus historias de Instagram este jueves. Es la misma persona que había vulnerado la web de EMPROTUR el año pasado.
La licitación corresponde al expediente 103/26, se publicó el 26 de octubre y tiene un presupuesto oficial de 183 millones de pesos para comprar alimentos destinados a despensas comunitarias. Sobre el texto original, el autor escribió su firma, "v01d.1337 was here", y un saludo a las cuentas @bache.3000 y @elzorroverde. También acusó a la cuenta @baribache.ok de ser falsa y de suplantar a Bache.
El mensaje central está dirigido a "quienes gobiernan" y sostiene que la función de los funcionarios es responderle a la gente. Afirma que gobernadores, intendentes y funcionarios no son dueños de provincias, ciudades ni recursos públicos, y que ganar una elección no equivale a un cheque en blanco. Pide que no se confunda silencio con aprobación ni cansancio con obediencia.
El texto reclama además atención sin acomodos, información clara, decisiones explicables, gastos revisables y respuesta a las denuncias. Cierra con tres consignas: "El poder público no es propiedad privada", "La gente no es ruido de fondo" y "El silencio no significa que el reclamo haya terminado".
El perfil de Instagram del autor, v01d.1337, se presenta como "VOID | CYBERSECURITY". Tiene 12 mil seguidores, dos publicaciones y sigue a tres cuentas, entre ellas la de Bache3000. En sus historias consultó a sus seguidores si quieren tutoriales y noticias sobre ciberseguridad.