Más hormigón y nuevas dársenas para la Colectora Sur

El Municipio avanza con el hormigonado de un nuevo sector que formará parte de las dársenas de la colectora. La intervención integra un proyecto más amplio que contempla una futura rotonda sobre la ruta.

jueves 29 de octubre de 2026

La Municipalidad de Bariloche continúa con las obras en la Colectora Sur de avenida Juan Herman. Durante la jornada de hoy, los equipos municipales avanzaron con el hormigonado de una de las aletas que conformarán las dársenas en el sector de la intersección con Charcao, como parte de las mejoras viales impulsadas por iniciativa del intendente Walter Cortés.

Para esta etapa, el trabajo contempla la descarga de siete camiones mixer de ocho metros cúbicos cada uno, equivalentes a 56 metros cúbicos de hormigón H30. El material es producido por la planta municipal e incorpora fibras y aditivos.

La intervención da forma a uno de los ensanches previstos para organizar los movimientos vehiculares en el cruce. En esta oportunidad se trabaja sobre la aleta del lado derecho, mientras que resta ejecutar la correspondiente al lado izquierdo para continuar con la conformación de las dársenas.

Estos trabajos forman parte de un proyecto integral que abarca las intersecciones de Charcao con la colectora y con la ruta. Dentro de esa planificación también está contemplada, para una etapa futura, la construcción de una rotonda sobre la ruta.

El avance se suma a la pavimentación que el Municipio viene desarrollando en la Colectora Sur, con personal y producción propia de hormigón. La iniciativa del intendente Walter Cortés sostiene así la continuidad de una obra destinada a mejorar la circulación y la infraestructura vial de este sector de Bariloche.